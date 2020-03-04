Kuytul: Avrasyacıların bayram ettikleri günler yakında bitecek

İdlib'de 36 askerin şehit olduğu saldırı, Rusya ile ilişkiler, Suriye, Rusya, bir derin devlet unsuru olarak nitelendirilen 'Avrasyacılar' ve Doğu Perinçek hakkında değerlendirmelerde bulunan Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul, sözlerine İdlib'deki hava saldırısında hayatını kaybeden askerler için "Bir taraftan şehadet bir mertebe olsa da bir taraftan da insanları üzen bir olaydır" ifadeleriyle başladı.







TÜRKİYE'NİN ÇİN YAKINLAŞMA PROJESİ VATAN PARTİSİ İLE GERÇEKLEŞTİ





İki yıl önce TSK'nin Suriye'ye girildiğinde iyi niyetli bir ikazda bulunduğunu, 'Türkiye'yi tuzağa çekiyor olabileceklerini' söylediğini ve bu sebeple hapse atıldığını belirten Kuytul, "Artık şehitler geliyor bugün geçmiş konuşmalarımızı tekrar tekrar gündeme getirmenin zamanı değil ama bir başka tuzak olabilir" dedi.





'AVRASYACILAR'IN BAYRAM ETTİKLERİ O GÜNLER YAKINDA BİTECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR'





Doğu Perinçek'in genel başkanlığını yaptığı ve 'Aydınlıkçılar' olarak bilinen Vatan Partisi'ni eleştiren Alparslan Kuytul, Türkiye'nin ABD ve Avrupa ile arayı bozup Rusya ve Çin'e yaklaştığını, bu projeyi de Vatan Partisi ile birlikte gerçekleştirdiğini söyleyerek 'Avrasyacılar'ı hedef aldı:





"Türkiye, Amerika ve Avrupa ile arayı bozup Rusya ve Çin'e yaklaştı. Bu projeyi de Vatan Partisi ile birlikte gerçekleştirdi. Öyle zannediyorum ki şu anda artık o proje rafa kalktı, Avrasyacıların herhalde o bayram ettikleri günler yakında bitecek gibi görünüyor."





'İDLİB SALDIRISININ RUSYA'DAN HABERSİZ YAPILDIĞINA KİM İNANIR?'





Türkiye'nin ne Rusya ne de ABD ile stratejik müttefik olamayacağını belirten Kuytul, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın arkasında destekçiler olduğu müddetçe savaşla gönderilmeyeceğini söyledi:





"Türkiye ve Suriye savaşa doğru gidiyor. 8- 9 sene evvel bu iş yanlış başladı. Zalimin zalimliğini konuşmaya değmez, herkesin bildiği bir mesele ancak bu zalim tek değil, zalimi destekleyen büyük destekler var. Başta Rusya ve Çin olmak üzere. Şimdi bu saldırıyı Beşşar Esed'in, Rusya'dan habersiz yaptığına kim inanır? Elbette ki Rusya'nın İdlib'i bombalaması alçaklıktır zalimliktir bunda şüphe yok ama maalesef gücünüz yok. Yani gücünüze göre davranmanız gerekiyor. Yoksa keşke gücümüz olsa da Rusya''yı silsek süpürsek ama gücün yok gücüne göre davranman lazım. Rusya'dan böyle bir resmi açıklama duymadım ama belki de bir takım ilişkileri devam ettirmek için görmezden gelmiş olabilirler bilemiyorum ve bizzat kendileri yapmayıp Suriye devletine yaptırmış olabilirler.





'AÇIKÇA AĞIR LAFLAR SÖYLEMİYORLARSA DA DOKUNDURMAYA BAŞLADILAR'





Bu kadar olaydan sonra artık Türkiye ve Rusya ilişkilerinin güzel olacağına ihtimal vermiyorum çünkü çok sayıda asker öldü ve Rusya'nın da Beşşar Esed'i desteklediği ve ona aslında talimatta verdiğini Türk devleti gayet iyi bilmektedir. Rusya doğrudan doğruya savaşmıyor, vekalet savaşları denilen savaşları yapıyor. Her ne kadar şu anda Türk yetkililer de Rus yetkililer de açıkça birbirine ağır laflar söylemiyorlarsa da, dokundurmaya başladılar."



