Kuytul: Saldırı Soylu'nun emriyle gerçekleşti

Adana'da Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis şiddetine AKP dahil bütün çevrelerden tepki gelirken, vakfın kurucusu Alparslan Kuytul İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu işaret etti.







Independent Türkçe'den Abdulhanik Günaydın'a konuşan Alparslan Kuytul, "Önceki gün yapılanlar "size boyun eğdireceğiz" anlamı taşıyordu ve bunu Süleyman Soylu'nun emriyle yaptılar" ifadesini kullandı.





Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Kurucu Genel Başkanı Alparslan Kuytul şunları söyledi:







"IRAK VE SURİYE POLİTİKASI İLE HAKSIZLIKLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALARIMIZ RAHATSIZ EDİYOR"





"Biz sadece hükümet değil sistem, rejim ile karşı karşıyayız. Birtakım uygulamaları nedeniyle hükümeti eleştiriyoruz. Ondan dolayı da karşı karşıyayız. Irak ve Suriye politikası, Türkiye'de PKK ile mücadele ederken yapılan birtakım haksızlıklar, hukuksuzluklar, şehirlerin basılması, evlere girilmesi, birçok insanın ölmesi gibi benzer konularda yapmış olduğumuz açıklamalar onları rahatsız ediyor.





Bazen derin devletten söz etmemiz onları rahatsız ediyor. Derin devlet "La ilahe illallah" dememizden, AKP de yaptığımız eleştirilerden rahatsız oluyor. Devlet ve hükümet bize karşı birleşmiş durumda. Derin devlet İslami söylemimizden, hükümette kendilerine yaptığımız eleştirilerden rahatsız. Türkiye'yi polis devletine çevirdiler. Keşke insanlar yapılan müdahaleyi yakından görseydiler. Polislerin coplarla nasıl vurduklarını görebilseydiler. Aşırı derecede güç kullandılar."





"UZLAŞIYA GİRMEYECEĞİMİZİ ÇOK İYİ BİLİYORLAR"





Hukuk dışı gerekçelerle tutuklanan 8 arkadaşları için yürüyüş yapmak istediklerini ve valiliğin başvurularını kabul etmediklerini belirten Kuytul iktidardan bir uzlaşma teklifi gelip gelmediğiyle ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı:





"Onlarla bir uzlaşıya girmeyeceğimizi çok iyi biliyorlar. Yıllardır takip ediyorlar. Bir uzlaşı olamayacağını tahmin ediyorlar. Uzlaşı yok derken dinden taviz vermeyeceğimizi söylüyorum. Yoksa kitabımız bize "barış daha hayırlıdır" diyor. Biz bu kitabın talebeleriyiz ve kavgacı değiliz. Peygamber efendimiz "düşman ile karşılaşmayı temenni etmeyiniz ama karşılaşırsanız da sabrediniz" diye buyuruyor. Kimseye düşmanlık yapmadığımız gibi saldırgan da değiliz ancak onlara boyun eğmiyoruz. İşte onlar buna çıldırıyor. Önceki gün yapılanlar "size boyun eğdireceğiz" anlamı taşıyordu ve bunu Süleyman Soylu'nun emriyle yaptılar.





"TAHRİK EDENİN ALLAH BELASINI VERSİN"





Durum kötüleşip siyasi, hukukçu ve insan hakları aktivistleri tepki gösterince Soylu, yapılanlar için "bu kadar olmamalıydı" manasına gelen tweet atmak zorunda kaldı. Tweetin başına da bizim tahrik ettiğimizi açıklamış. Tahrik edenin Allah belasını versin. Biz sadece yasal hakkımızı kullanmak istedik. Polis gelip olayları büyüttü ve yüzlerce kişiyi darp etti. Coplarla insanların kafalarına vurdular. Üzerimize o kadar gaz sıktılar ki öleceğimi zannettim. Ne gözümüzü açabildik ne de nefes alabildik. Şahsen 4 saat kendime gelemedim. Arkadaşların yardımıyla kendimizi zar zor bir depoya attık. Sonra yaka paça bizi oradan da çıkardılar. Biz tahrik etmedik. Tamamen yasal bir zeminde yürüyüş yaparak basın açıklaması yapmak istedik. Başvuru yaptığımız halde kabul etmeyerek engel oldular."