Samanyolu Haber /Gündem / Kuzey İrlanda palyaço arıyor /01 Ekim 2021 12:25

Kuzey İrlanda palyaço arıyor

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle başta turizm olmak üzere birçok sektör toparlaması zaman isteyen büyük yaralar aldı. Kuzey İrlanda da son günlerde çektiği 'palyaço kıtlığı' ile gündemde.

SHABER3.COM

Karantina sürecini sevdikleriyle geçirmek için ülkeden ayrılan yabancı işçilerin bazılarının geri dönmemesi üzerine personel sıkıntısı çeken eğlence sektöründe canlı müzik ve sinema- tiyatroların yanı sıra sirkler de zor durumda.

Sirklerin 500 günden uzun süredir kapalı olduğu Kuzey İrlanda'da ülkenin en başarılı sirklerinden birinin ortak kurucularından David Duffy, BBC'ye yaptığı açıklamalarda ciddi bir palyaço sıkıntısı olduğundan dert yandı.

Avrupa'daki sirkler 6 ay önce açıldığından AB üyesi ülkelerdeki sanatçıların işbaşı yaptığını hatırlatan Duffy, kendileriyle birlikte palyaço olarak çalışmak isteyenlere çağrı yaptı, 'düzgün karakterli' işçileri sirklerine katılmaya davet etti.

Palyaçoların sirkte yüzlerce insanın karşısında dururken kendi ruh halleri nasıl olursa olsun tüm çadırı güldürmesi gerektiğinin altını çizen Duffy'ye göre potansiyel müstakbel işçilerinin pratik zekalı da olması gerekiyor.
Başvuruda palyaçoluk deneyimi de aranmıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kuzey İrlanda palyaço arıyor Sonraki Haber >>

AKP'li isim Erdoğan'ı desteklemek isterken ters köşe oldu

AKP'li isim Erdoğan'ı desteklemek isterken ters köşe oldu

Elektrikli otomobil şarj istasyonu

Elektrikli otomobil şarj istasyonu

Bayraktaroğlu: Bürokraside işlerini iyi yapan Cemaat'in ne kadar parlak çocuğu varsa hepsi gitti

Bayraktaroğlu: Bürokraside işlerini iyi yapan Cemaat'in ne kadar parlak çocuğu varsa hepsi gitti

Melek Çetinkaya: Polis provokatörlük yapıyor, Allah gelsin hakkınızdan!

Melek Çetinkaya: Polis provokatörlük yapıyor, Allah gelsin hakkınızdan!

TV5, Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesti: Cumhurbaşkanı olarak konuşursa devam ederiz...

TV5, Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesti: Cumhurbaşkanı olarak konuşursa devam ederiz...

"Afgan ordusunun çöküşü hepimize sürpriz oldu"

Koç Üniversitesi kampusunda ‘ajan’ polis skandalı

Koç Üniversitesi kampusunda ‘ajan’ polis skandalı

İsveç'te korkutan patlama çok sayıda yaralı var

İsveç'te korkutan patlama çok sayıda yaralı var

Ordu'da 'tutuklu ailelerine yardım operasyonu'nda 19 tutuklama

Ordu'da 'tutuklu ailelerine yardım operasyonu'nda 19 tutuklama

Yurt protestosu yapan gençlere gece baskını ve darp: 80 gözaltı

Yurt protestosu yapan gençlere gece baskını ve darp: 80 gözaltı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:46:14