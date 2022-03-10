Samanyolu Haber /Gündem / Lavrov ve Kuleba görüşmesi başladı /10 Mart 2022 11:58

Lavrov ve Kuleba görüşmesi başladı

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki kritik bir görüşme Türkiye ev sahipliğinde başladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Diplomasi Forumu kapsamında Antalya'da Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal operasyonu başlatmasının 15. gününde, Antalya'da tarafların görüşeceği kritik zirve başladı.

Savaşın başlangıcından bu yana ilk kez bugün, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov masaya oturdu. Savaştaki tarafların bakanlarına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik ediyor.


ZİRVE ÖNCESİ İKİLİ GÖRÜŞMELER

Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında yapılacak Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesi Antalya'da ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.



Çavuşoğlu, Kuleba ile yaptığı yaklaşık 1 saatlik görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.



TARAFLAR NE BEKLİYOR?

Ukrayna’daki savaş tüm şiddetiyle devam ederken Antalya’daki buluşma, 24 Şubat’ta başlayan savaşta taraflar arasında hükümet düzeyinde ilk resmi görüşme olma niteliği taşıyor. Şimdiye kadar Rus ve Ukrayna heyetleri üç kez Belarus’un sınır bölgesindebir araya geldi. Müzakerelerde siviller için kaçış koridorları oluşturulması kararı alındı ancak bunların hayata geçirilmesi sırasında da sıkıntılar yaşandı.

Görüşme öncesi bir video mesaj yayınlayan Kuleba, müzakerelerin sonucu sadece Ukrayna tarafına değil, Lavrov’un Türkiye’ye hangi talimat ve direktiflerle geleceğine bağlı olduğunu söyledi. Kuleba, “Umarım bu müzakerelere propaganda perspektifinden değil, iyi niyetle ve Rusya’nın başlattığı bu savaşın nasıl sona erdirileceğine bir çözüm bulma göreviyle yaklaşır” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'daki hedeflerimizin müzakere yoluyla gerçekleşmesi daha iyi olur denildi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, görüşmenin çok önemli olduğunu söyledi. "Görüşme müzakere sürecinin sürdürülmesidir ki bu da çok önemli" diyen Peskov "Önceden davranmayalım. Görüşmeleri bekleyelim" diye konuştu.
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