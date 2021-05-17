Samanyolu Haber /Medya / Leyla ile Mecnun yeniden çekiliyor /17 Mayıs 2021 09:34

Leyla ile Mecnun yeniden çekiliyor

Oyuncu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan, Leyla ile Mecnun çekimlerinin çok yakında başlayacağını söyledi. Dizi, Onur Ünlü yönetmenliğinde yeniden sete giriyor.

SHABER3.COM

TRT 1 ekranlarından 3 sezon boyunca yayınlanan absürt komedi dizisi Leyla ile Mecnun'un tekrar çekileceği haberi kesinleşti.

Oyuncu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan, katıldığı 'Benim İstanbul'um' programında dizinin çok yakında sete çıkacağını açıkladı.

Moderatör Aslı Öymen'in "Leyla ile Mecnun çekiliyor mu gerçekten, söylenti olmaktan çıktı mı?" sorusuna yanıt veren Taylan, "Söylenti olmaktan çıktı artık. İki saat önce Onur Ünlü ile konuştuk. Çekime başlayacağımız tarihi söyledi bana" dedi.

Yönetmen Onur Ünlü ve senarist Burak Aksak ortaklığında bir senaryo ile çekilecek olan Leyla ile Mecnun dizisinin aynı kadro ile sete çıkacak olması hakkında Taylan, "Aynı ekip bir araya gelmeseydi, yapılmaması gereken bir şeydi zaten. Geldiği için yapıyoruz. Yoksa bir tane bile eksiği kaldıracak durum değildir" ifadelerini kullandı.
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