Limak tarafından yapılan Düzce-Zonguldak karayolu çöktü!

Düzce-Zonguldak karayolunda dün meydana gelen heyelan sonrasında yol gece saatlerinde tamamı çöktü. İki şeritli yol kayboldu.

Düzce’yi Karadeniz’e bağlayan geçiş güzergahlarından olan Düzce-Zonguldak karayolu çöktü.

Bölgede meydana gelen aşırı ağış sonucu ilk önce yolda çatlak meydana geldi.

Ardından ise yağışında devam etmesi ile birlikte gece saatlerinde Akçakoca’dan Düzce istikametine yol tamamen çöktü.

Karayolları yetkilileri yolda incelemelerde bulundu.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI





İki yönlü trafiğe kapatılan D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda çalışma başlatıldı.





Jandarma ekipleri Şifalı Su ile Akçakoca Sapak mevkilerinde önlem alarak araç geçişine geçişine izin vermiyor.





















LİMAK TARAFINDAN YAPILDI





Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımın sağlandığı karayolu Limak tarafından 2012 yılındı yapıldı.





Limak'ın internet sitesinde şu bilgilere yer veriliyor:





"Düzce-Akçakoca-Karadeniz Ereğli Yolu İnşaatı; 72 km uzunluğunda 2x2 bölünmüş yol olup tesviye, sanat yapıları, köprüler, alt ve üstyapı işlerini kapsamaktadır.





Ülkemiz ekonomisi için önem arz eden proje güzergâhında bir çok turistik belde olup, yine ülkemiz ekonomisinin yapı taşlarından olan Ereğli Demir Çelik Fabrikası ve buna bağlı olarak birçok irili ufaklı fabrika ve tersane de bulunmaktadır.





Ayrıca Batı Karadeniz Bölgesi için önemli bir maden ve liman kentimiz olan Zonguldak ilinin batıya doğru karayolu bağlantısı bu proje güzergâhı üzerinden sağlanmaktadır.





Sözkonusu karayolu tarihi değeri olan Konuralp Beldesi ve eşsiz doğası ve güneşi ile Türkiye turizminin yükselen değerlerinden olan Akçakoca ilçesine ulaşımı sağlamaktadır.





Projenin tamamlanmasıyla bölgede yaşanan trafik problemi son bulacak, ülke turizmine ve ekonomisine önemli katkılar sağlanacaktır."