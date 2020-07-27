Londra’da süper lüks plakasız araçlar polisi kızdırdı

İngiltere’deki yasalar, araçların ön ve arka plaka numarasını net bir şekilde görülmesini şart koşuyor. Bu kurala aykırı davranışlar, 1.000 sterline kadar para cezasına yol açabiliyor. Ancak fiyatı 200 bin sterlini aşan, süper lüks, Lamborghini ya da Ferrari marka araçların, son derece zengin sahipleri için bu cezalar caydırıcı olmakta yetersiz kalıyor. Bu spor araçların, süper zengin sahipleri ön taraftaki plakaların otomobillerinin görünümünü bozduğunu düşünüyor ve sık sık bu plakaları çıkarıyorlar.









