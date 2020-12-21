Londra'dan kaçış izdihamı!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından açıklanan yeni kısıtlamaların akabinde binlerce kişi Londra'yı terk etmek üzere tren istasyonlarına ve havalimanlarına hücum etti.







"4'üncü kademe" kısıtlamalarından kaçmak için hafta sonu İngiltere'yi terk etmek isteyenler izdihama sebep oldu.





Yeni tedbirlerin yürürlüğe girdiği gece yarısından önce Londra'dan ayrılmak isteyenler tren istasyonlarında ve havalimanlarında kilometrelerce uzunluğunda kuyrukta bekledi.





Londra'yı ve güneydoğu İngiltere'nin geniş bölgelerini içeren yeni 4'üncü kademe bölgesine giriş ve çıkışların yanı sıra uluslararası geziler (iş amaçlı olmadığı sürece) ve Noel ziyaretleri yasaklandı.