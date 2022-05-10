Maarif Vakfı: Önce Hizmet Hareketi'nin okullarını gaspetti, şimdi de hazineyi yağmalıyor

Birgün’ün haberine göre, yönetiminde MEB temsilcisinin bulunmadığı Türkiye Maarif Vakfı’na MEB bütçesinden 2019 yılında 422 milyon 547 bin TL aktarılırken, 2020 yılında ise 684 milyon TL aktarılırdı. MEB’in, “Yardım Yapılan Birlik, Kurum ve Kuruluşlar” adı altında paylaştığı verilere göre, vakfa 2021 yılında 1 milyar 77 milyon TL aktarıldı.



MEB’in 2022 yılı öngörüleri ve 2023 ile 2024 yıllarına yönelik planlarını içeren programa göre, vakfa 2022 yılında 1 milyar 389 milyon 323 bin TL aktarılması planlanırken, 2023 ve 2024 yıllarında ayrılması planlanan para ise sırasıyla 1 milyar 510 milyon 969 bin TL ve 1 milyar 629 milyon 669 bin TL oldu.



MEB Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, 2019 yılında yayımladığı raporda Maarif Vakfı ile aynı alanlarda çalışıldığına dikkat çekmiş ve vakfın kaynakların etkin kullanımına engel olduğunu bildirmişti.



Müdürlüğün 2019’a yönelik faaliyet raporunda yer alan “zayıflıklar” bölümünde şu ifadelere yer verilmişti: “Türkiye Maarif Vakfı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi kuruluşlar özellikle yurt dışında Genel Müdürlüğümüzle mükerrer sahalarda bulunmaktadır. Söz konusu kurum ve kuruluşlarla iletişimin artırılıp farklı sahalara yönlendirme yapılarak devletin kaynakları daha etkili ve verimli kullanılmalıdır.”