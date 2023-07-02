Macron Almanya ziyaretini erteledi

DW Türkçe'nin haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un uzun süredir planlanan ve yarın başlayacak olan iki günlük Almanya ziyaretinin, ülkesinde süren şiddetli gösteriler üzerine iptal edildiği açıklandı.



Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in ofisinden yapılan açıklamaya göre Macron, Alman mevkidaşını ülkesindeki olaylar hakkında bilgilendirdikten sonra geziyi erteleme isteğini iletti. Gezinin iptali Elysée Sarayı tarafından da doğrulandı.



Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in de Macron ile görüşmesinde, ikili ilişkilerin çok yakın ve köklü olduğu komşu ülke Fransa'daki gelişmelerin yakından takip edildiğine vurgu yaptığı bildirildi. Öte yandan ertelenen ziyaretin kısa sürede yapılabilemesi temennisinin de dile getirildiği aktarıldı.



Zirve ve toplantılar ile çalışma ziyaretleri sıkça yapılsa da, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 2-4 Temmuz tarihlerinde yapacağı "devlet gezisi", 23 yıl aradan sonra bir Fransız liderin yapacağı ilk üst düzey protokol ziyareti olacaktı.



2 Temmuz Pazar sabahı Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından askeri tören ile karşılanması planlanan Macron'un onuruna bir devlet yemeği verilecek ve Fransa Cumhurbaşkanı Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir gemi gezisi yapacaktı. İki ülke arasında yürütülen çok sayıda kültür ve eğitim projesini ziyaret etmesi planlanan Macron'un ayrıca, Almanya'da çeşitli tartışma programlarına katılması da düşünülüyordu.



Almanya Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada ziyaretin iptalinden üzüntü duyulduğu, ancak Fransa'da yaşanan olaylar gözönünde bulundurulduğunda bu kararın anlayışla karşılandığı da vurgulandı.

Macron kriz buluşmalarına devam ediyor



Fransa'da 17 yaşındaki Nahel M.'nin polisin dur ihtarına uymaması üzerine güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesi sonrası başlayan ve dört gündür devam eden olaylarda sadece dün gece bin 300 kişiden fazla gösterici gözaltına alındı. Ülkede akşam saatlerinde yoğunlaşan gösterilerde çok sayıda otomobil ve bankamatik ateşe verilirken, bazı dükkanların da yağmalandığı da görüldü.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron, gösterilerin şiddetlenerek artması üzerine Perşembe akşamı önce güvenlik kabinesini toplamış ve Cuma günü hükümet üyeleriyle acil bir kriz toplantısı düzenlemişti. BDM TV televizyon kanalının Elysée Sarayı kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre de Macron, bu akşam farklı kentlerin belediye başkanları ile bir araya gelecek.



Gösterilerin şiddet ve yağma olaylarına dönüştüğü bazı kentlerin yöneticileri, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan olayları kontrol altına almak için belli yerlerde sokağa çıkma yasağı uygulanması ve güvenlik güçlerinin sayısının artışılmasını talep ediyor. Fransa'da dün gece yaşanan gösterilerde 45 bin polis görev yaparken, 150 polis ve askerin yaralandığı bildirildi.