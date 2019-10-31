Mahkemeden şaka gibi karar

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve dört ay sonra ölen eğitimci Bülent Uçar hakkında, Olağanüstü Hal (OHAL) Komisyonu işe iade kararı verdi.



Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) ‘OHAL ve KHK’lar Eliyle Yaratılan Hukuksuzluk’ ile ilgili genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) EŞ Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, KESK’e bağlı sendikaların genel merkez yöneticileri, SES Malatya Şube Eş Başkanı Zuhal Güler, Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi Gülriz Erişgen, İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ile Hakların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu, Semra Güzel, Mehmet Rüştü Tiryaki ve Necdet İpekyüz katıldı.





‘KARA PROPAGANDA NEDENİYLE İŞ BULAMADI’





Açıklamayı yapan SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, 29 Ekim 2016 tarihinde 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) ihraç edildikten 4 ay sonra kalp krizi geçirerek, yaşamını yitiren SES Malatya Şube Başkanı Bülent Uçar’ın Olağanüstü Hal Komisyonu tarafından yapılan başvurusunun kabul edildiğini açıkladı. İhraç edilen Uçar’ın iktidarın kara propagandası nedeniyle iş bulamadığını ve yaşadığı hukuksuzluklar sonrasında yaşamını yitirdiğine dikkati çeken Erden, “OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu kararında Bülent Uçar ile ilgili adli- idari hiçbir soruşturma ve kovuşturmanın olmadığı ve ayrıca herhangi bir yasa dışı örgüt veya yapı ile ilişkili olmadığı ve bütün hakları ile kamu görevine iadesine karar verilmiştir. Peki ya yaşam hakkı, Bülent’in yaşam hakkını gasp edenler hesabını verecek mi?” diye sordu.





OHAL BİLANÇOSU





OHAL döneminde yaşanan hukuksuzluklara dair Erden, şu bilgileri paylaştı: “O günden bu güne, 732 gün OHAL sürdü. 32 KHK çıktı. 152 kanun değiştirildi. Bu KHK’lerde toplam 48 özel sağlık kuruluşu, 179 basın yayın kuruluşu, bin 767 Dernek, 4 bin 722 işyeri kapatıldı. 48 bin 535 kişi işsiz kaldı. 209’u gazeteci, 95’i belediye başkanı, 12’si milletvekili olmak üzere 70 bin 689 kişi tutuklandı. 99 belediyeye kayyum atandı, 19 sendika ve konfederasyon kapatıldı. 7 grev yasaklandı, 11 bin 257’si sağlık ve sosyal hizmet emekçisi olmak üzere 135 bin 856 kişi sorgusuz sualsiz bir şekilde işinden oldu. 58 kişi OHAL ve KHK bağlantılı intihar ve şüpheli ölümle yaşamını yitirdi.”





GERGERLİOĞLU: SOYKIRIM YAŞANIYOR





İşinden ihraç edilenlerin yaşam hakkının gasp edilmesine dair birçok benzer olay yaşandığını söyleyen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da “Türkiye’de 3 yıldır bir soykırım yaşanıyor. KHK ile işinizden olduktan sonra her şeyden mahrum edilmiş bir varlıksın artık, bilinmeyen gizli bir teröristsiniz, hiçbir arkadaşınız sizi aramıyor. KHK’li olup intihar eden 60 kişi var. Bülent’in ne yaşadığını çok iyi biliyorum bende KHK’lı bir doktorum Bülent gibi olan onlarca arkadaşımız var biz HDP olarak bu işin peşini bırakmayacağız” diye konuştu.