Samanyolu Haber /Gündem / Mahkemeden şaka gibi karar /31 Ekim 2019 19:09

Mahkemeden şaka gibi karar

KHK’yle ihraç edildikten dört ay sonra yaşamını yitiren SES Malatya Şube Eşbaşkanı Bülent Uçar, OHAL Komisyonu tarafından işe iade edildi. SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, “Peki ya yaşam hakkı, Bülent’in yaşam hakkını gasp edenler hesabını verecek mi?” diye sordu.

SHABER3.COM

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve dört ay sonra ölen eğitimci Bülent Uçar hakkında, Olağanüstü Hal (OHAL) Komisyonu işe iade kararı verdi.
 
Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) ‘OHAL ve KHK’lar Eliyle Yaratılan Hukuksuzluk’ ile ilgili genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) EŞ Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, KESK’e bağlı sendikaların genel merkez yöneticileri, SES Malatya Şube Eş Başkanı Zuhal Güler, Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi Gülriz Erişgen, İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ile Hakların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu, Semra Güzel, Mehmet Rüştü Tiryaki ve Necdet İpekyüz katıldı.

‘KARA PROPAGANDA NEDENİYLE İŞ BULAMADI’

Açıklamayı yapan SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, 29 Ekim 2016 tarihinde 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) ihraç edildikten 4 ay sonra kalp krizi geçirerek, yaşamını yitiren SES Malatya Şube Başkanı Bülent Uçar’ın Olağanüstü Hal Komisyonu tarafından yapılan başvurusunun kabul edildiğini açıkladı. İhraç edilen Uçar’ın iktidarın kara propagandası nedeniyle iş bulamadığını ve yaşadığı hukuksuzluklar sonrasında yaşamını yitirdiğine dikkati çeken Erden, “OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu kararında Bülent Uçar ile ilgili adli- idari hiçbir soruşturma ve kovuşturmanın olmadığı ve ayrıca herhangi bir yasa dışı örgüt veya yapı ile ilişkili olmadığı ve bütün hakları ile kamu görevine iadesine karar verilmiştir. Peki ya yaşam hakkı, Bülent’in yaşam hakkını gasp edenler hesabını verecek mi?” diye sordu.

OHAL BİLANÇOSU

OHAL döneminde yaşanan hukuksuzluklara dair Erden, şu bilgileri paylaştı: “O günden bu güne, 732 gün OHAL sürdü. 32 KHK çıktı. 152 kanun değiştirildi. Bu KHK’lerde toplam 48 özel sağlık kuruluşu, 179 basın yayın kuruluşu, bin 767 Dernek, 4 bin 722 işyeri kapatıldı. 48 bin 535 kişi işsiz kaldı. 209’u gazeteci, 95’i belediye başkanı, 12’si milletvekili olmak üzere 70 bin 689 kişi tutuklandı. 99 belediyeye kayyum atandı, 19 sendika ve konfederasyon kapatıldı. 7 grev yasaklandı, 11 bin 257’si sağlık ve sosyal hizmet emekçisi olmak üzere 135 bin 856 kişi sorgusuz sualsiz bir şekilde işinden oldu. 58 kişi OHAL ve KHK bağlantılı intihar ve şüpheli ölümle yaşamını yitirdi.”

GERGERLİOĞLU: SOYKIRIM YAŞANIYOR

İşinden ihraç edilenlerin yaşam hakkının gasp edilmesine dair birçok benzer olay yaşandığını söyleyen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da “Türkiye’de 3 yıldır bir soykırım yaşanıyor. KHK ile işinizden olduktan sonra her şeyden mahrum edilmiş bir varlıksın artık, bilinmeyen gizli bir teröristsiniz, hiçbir arkadaşınız sizi aramıyor. KHK’li olup intihar eden 60 kişi var. Bülent’in ne yaşadığını çok iyi biliyorum bende KHK’lı bir doktorum Bülent gibi olan onlarca arkadaşımız var biz HDP olarak bu işin peşini bırakmayacağız” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mahkemeden şaka gibi karar Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın o sözlerine öyle bir cevap verdi ki...

Erdoğan'ın o sözlerine öyle bir cevap verdi ki...

Yurtları yıkılan cemaat mensupları: Ne istiyorsunuz bizden!

Yurtları yıkılan cemaat mensupları: Ne istiyorsunuz bizden!

Polis memuru kaçan sürücüyü böyle durdurdu!

Polis memuru kaçan sürücüyü böyle durdurdu!

ABD'de Demokratların başkan aday adayı: Erdoğan IŞİD'i destekleyen megalomanyak

ABD'de Demokratların başkan aday adayı: Erdoğan IŞİD'i destekleyen megalomanyak

Erdoğan’dan suikast mesajı: 'Yakında müjdelerimiz olacak' sözüyle kimleri kastetti?

Erdoğan’dan suikast mesajı: 'Yakında müjdelerimiz olacak' sözüyle kimleri kastetti?

Bağdadi operasyonun ilk görüntüleri

Bağdadi operasyonun ilk görüntüleri

AKP'de üst düzey ilk istifa!

AKP'de üst düzey ilk istifa!

Gazetecilikte mağdurun kimliği sorulmaz

Gazetecilikte mağdurun kimliği sorulmaz

Derbi maçı sonrası ortalık karıştı

Derbi maçı sonrası ortalık karıştı

“Sakız Adası’nda kalan ciğerparelerimiz”

“Sakız Adası’nda kalan ciğerparelerimiz”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:51:22