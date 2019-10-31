Samanyolu Haber /Dünya / Azil soruşturmasında kritik karar /31 Ekim 2019 18:46

Azil soruşturmasında kritik karar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın azledilmesine dönük soruşturmada bugün kritik bir adım daha atıldı.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki azil soruşturması kapsamında bugün ilk kez oylama yaptı.  Tasarı, ABD Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde onaylandı.

Azil safahatının bundan sonra nasıl ilerleyeceği ve atılması gereken adımlarla ilgili ayrıntıları içeren tasarı 435 sandalyeli meclisin oyuna sunuldu.

DEMOKRATLAR ÇOĞUNLUĞU ELİNDE BULUNDURUYOR

435 sandalyeden 224’ünü elinde bulunduran Demokratlar, Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk parti konumunda ve tasarının geçmesi için salt çoğunluk yetiyor.

Tasarı, azil süreci kapsamında kamuoyuna açık Kongre oturumları düzenlenmesi ve kapalı kapılar ardındaki toplantıların dökümlerinin yayınlanması çağrısını içeriyor. Tasarı ayrıca, Cumhuriyetçi milletvekilleri ve Trump’ın sahip olacağı hakları listeliyor.

Cumhuriyetçiler Demokratlar’ı, Trump’ın haklarını çiğnemek ve süreci çok gizli yürütmekle suçluyordu.

ABD Anayasası, azil soruşturması konusundaki temel kuralları belirlemede Temsilciler Meclisi’ne geniş yetkiler tanıyor. 

Soruşturmalarla ilgili Meclis kurallarına uyduklarını belirten Demokratlar, Trump’a karşı yürüttükleri bu girişimin parçası olarak kamuoyuna açık oturumlar düzenleyecekleri sözünü verdi.

KAPALI KAPILAR ARDINDAN KRİTİK İSİM KONUŞACAK

Başkan Trump’ın Ulusal Güvenlik Konseyi’nde Rusya konusundaki ana isim olan Tim Morrison kapalı kapılan ardında ifade verecek.

Azil soruşturmasını yürüten üç komisyonun üyeleri, oturumda Morrison’dan, Trump’ın Ukrayna’yla temasları hakkında yeni ayrıntılar vermesini bekliyor. 

Morrison, müzakerelerin içerisinde doğrudan yer almış bir isim. Oysa Cumhuriyetçiler, soruşturmanın şimdiye kadarki safhasının çoğunlukla ikinci el kaynaklara dayandığı suçlamasını yöneltiyordu.

Komisyon üyeleri, çok daha tanınmış bir isim olan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’dan da gelecek hafta ifade vermesini istedi. 

Daha önceki oturumlara çağrılanlar, Bolton’un, Beyaz Saray tarafından Trump’ın siyasi rakiplerini soruşturması için Ukrayna Cumhurbaşkanı üzerinde baskı uygulama çabasından alarma geçtiği yönünde ifade vermişti.

GENEL KURUL İÇİN DE SALT ÇOĞUNLUK ŞARTI VAR

Temsilciler Meclisi’nin soruşturma sürecini tamamlayıp azil tasarısını genel kurula getirmesi halinde yine salt çoğunluk aranacak. 

Eğer yeterli sayıya ulaşılır ve tasarı meclisten geçerse bütün bu işlemler Trump’ın azledilip-azledilmemesi konusunda “mahkeme” vazifesi görecek Senato’ya taşınacak. 

Ancak 100 üyeli Senato’da Cumhuriyetçiler çoğunlukta ve azil için salt çoğunluk yetmiyor, üçte ikilik çoğunluk gerekiyor.

Azil soruşturması, Başkan Trump’ın 25 Temmuz Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’ye görüşmesinde Ukrayna liderinden 2020 seçimlerinde olası Demokrat rakibi Joe Biden ve Ukrayna enerji şirketi Burisma’da bir dönem direktör olarak görev yapmış oğlunun iş faaliyetlerini araştırmasını istemesi konusuna odaklanıyor. 

Trump yanlış bir hareketinin olmadığında ısrarcı ve hakkında yürütülen azil soruşturmasını “düzmece” diye niteliyor.
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