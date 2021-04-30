Samanyolu Haber /Spor / Manchester United - Roma maçında tam 8 gol vardı /30 Nisan 2021 00:42

Manchester United - Roma maçında tam 8 gol vardı

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk müsabakalarında Manchester United, Roma'yı 6-2 gibi farklı bir skorla yenerken Villarreal de Arsenal'i 2-1'lik skorla mağlup etti.

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UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Manchester United, 2-1 geri düştüğü maçta Roma'yı 6-2 yendi. Bir diğer yarı final maçında da Villarreal, teknik direktörü Unai Emery'nin eski takımı Arsenal'i 2-1 yendi. İki takım da karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Manchester United, Roma'yı 6 golle uğurladı

Manchester United, Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Roma'yı Old Trafford'da konuk etti. Ev sahibi ekip Bruno Fernandes'in 9. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Roma, Lorenzo Pellegrini'nin 15. dakikadaki penaltı ve Edin Dzeko'nun 34. dakikadaki golüyle 2-1'i buldu.

İlk yarı bu skorla sona ererken; 48'de maçın yıldızı Edinson Cavani sahneye çıktı. Takımının ilk golünün asistini yapan Uruguaylı, skoru 2-2'ye getirdi.

64'de bir kez daha sahneye çıkan Cavani, Manchester United'ı 3-2 öne geçirdi. 71. dakikada kazanılan penaltı atışını Bruno Fernandes gole çevirdi ve fark 2'ye çıktı. Portekizli futbolcu, bu sezon 12. penaltı golünü kaydetti. Fernandes, bir sezonda tüm organizasyonlarda en çok penaltı golü kaydeden Manchester United'lı futbolcu unvanını ele geçirdi. Fernandes, Manchester United formasıyla 21. kez penaltı kullandı ve bunların 20'sini gole çevirdi. 

75'te bu kez Paul Pogba'nın golü geldi. Bruno Fernandes'in ortasını ağlarla buluşturan Fransız oyuncu Manchester United 5-2 öne geçirdi. Pogba, Nisan 2019'dan bu yana Old Trafoord'daki ilk golünü kaydetti. 

Maçta son sözü Greenwood söyledi ve Manchester United sahadan 6-2 galip ayrıldı. Bu maçın rövanşı 6 Mayıs'ta oynanacak.

Villarreal, finale göz kırptı

Unai Emery'nin çalıştırdığı Villarreal, 5. dakikada Manuel Trigueros'un golüyle 1-0 öne geçti. 29'da bu kez sahneye Raul Albiol çıktı ve skoru 2-0 yaptı.

İlk yarı Villarreal'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona ererken; 57'de Daniel Ceballos ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı ve Arsenal'i 10 kişi bıraktı.

73'te kazanılan penaltıyı Nicolas Pepe gole çevirirken; 7 dakika sonra Villarreal'de Etienne Capoue, 2. sarı kartla oyun dışı kaldı.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Villarreal, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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