Marmara'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi’nde, Gemlik Körfezi’nde saat 10.42'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Bursa’nın yanı sıra çevre illerle İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve İzmir’den de hissedildi.





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 8,98 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.





Öte yandan aynı yerde saat 10.45'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.





İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği depremin ardından, ilk belirlemelere göre herhangi mal veya can kaybının bulunmadığını belirtti. Valilikten yapılan açıklamada, "Depremde ilk belirlemelere göre, İstanbul'da herhangi bir can ya da mal kaybı olmamıştır. Konuyla ilgili AFAD ve ilgili birimlerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir." denildi.





"4.5’e varabilecek artçılar olabilir"

Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV canlı yayınında depreme ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:





“Kuzey Anadolu fayı Bolu’da iki kola ayrılır. Bir tanesi Düzce Adapazarı Gölcük’ten geçer ve bizim üzerinde büyük deprem beklediğimiz Marmara Denizi içerisinde Saros Körfezi’ne kadar uzanır. Bu aşağı yukarı 250-300 yılda bir deprem üreten bir faydır. Bunun üzerinde İstanbul’da yıllardır konuştuğumuz depremin olmasını bekliyoruz. İkinci kol ise Pamukova İznik Gölü güneyinden geçer Gemlik Körfezi’nin içine girer, denizin içinden devam ettikten sonra Bandırma’dan Edremit Körfezi’ne kadar uzanır. Ama bunun üzerinde büyük depremler çok uzun aralıklarla meydana gelirler. Bu kolun en son ne zaman kırıldığı tartışmalıdır. O nedenle Gemlik Körfezi’nin içerisinde geldiğinde de birkaç dallara ayrılır. O nedenle hangi fayın kırıldığı hangi kolun bu depremi ürettiğini yeterince şu anda bilmiyoruz. Onu anladıktan sonra daha iyi bir yorum yapma şansımız olacaktır. 5.2 ise deprem boyutu, 4.5’e varabilecek artçılar olabilir.”