MASAK, Dilan ve Engin Polat’ın peşine düştü

Sosyal medyada zengin yaşamını gözler önüne sererek Türkiye’nin gündemine yerleşen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) inceleme başlattı. MASAK, 200 milyon liradan fazla şüpheli işlem saptadı.

Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın şirketlerini takibe alan MASAK, Polat’la bağlantılı şirketlerin mal aldığı şirketlerin büyük kısmı, kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştuğunu tespit etti.

MASAK, bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan şirketler olduğunu saptadı.







Sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran işlemlerin 200 milyon liradan fazla olduğu vurgulanırken, elde edilen hasılat nakit olarak çekilip, kendi şahsi hesapları ile Engin Polat’a ait şirkete nakit yatırılarak lüks araç ve gayrimenkul alımı gerçekleştirildi.





Tespitlere göre, söz konusu şirketlerde toplanan tutarların büyük bir kısmı, Polat ailesiyle akrabalık ve istihdam ilişkisi bulunan kişilerce nakit çekildi.





Nakit çekilen tutarların neredeyse tamamı yine aynı kişilerce hemen hemen aynı gün içerisinde ya Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ın şahsi banka hesabına ya da Engin Polat’ın tek ortağı ve yöneticisi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi şirketinin banka hesaplarına nakit yatırıldı. Bu şekilde nakit yatırma ve çekmeye konu tutar yaklaşık 250 milyon lira.





Engin Polat ve Milda Gayrimenkul Otomotiv şirketinin çok sayıda lüks taşıt ve gayrimenkul alımı yaptığı, Polat ve şirketinin hesaplarında nakit yatırma ile biriken tutarların taşınmaz araç alımına yönlendirildiği belirtildi.





Rapora göre, bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı olmayan, bankacılık hareketi olmayan, hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan kurumlar olduğu, sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran mal alışlarının toplamının da 200 milyondan fazla olduğu vurgulandı.