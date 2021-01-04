Samanyolu Haber /Medya / MasterChef Türkiye'de kazanan isim belli oldu /04 Ocak 2021 00:53

MasterChef Türkiye'de kazanan isim belli oldu

TV8'de yayınlanan ve yaklaış 6 aydır devam eden MasterChef yemek yarışmasının kazananı belli oldu.

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MasterChef Türkiye'de finalde Barbaros Yoloğlu ve Serhat Doğramacı yarıştı.Rakibini jüri üyesi şeflerin verdiği oylar sonrasında 2 puanla geçmeyi başaran Serhat Doğramacı, yarışmanın kazananı oldu. 

Doğramacı'ya ödül olarak300 bin TL'lik Jeep verilecek. 


 
Serhat Doğramacı kimdir? 

23 yaşındaki genç aşçı Serhat Doğramacı İstanbullu ve MasterChef Türkiye 2020 programına da İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık 10 yıldır bu mesleğin içinde olduğunu söyleyen Doğramacı geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon katılmak istediğini belirtti. 

Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya'da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini eklemiştir.

İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahiptir.
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