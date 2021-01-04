Samanyolu Haber /Ekonomi / Altın ve gümüş yeni yıla hızlı başladı /04 Ocak 2021 09:40

Altın ve gümüş yeni yıla hızlı başladı

Altın fiyatları, zayıflayan dolar ile birlikte iki ay önceki seviyelere yükselerek ons (31,10 gram) başına 1.900 doların üzerine çıktı.

SHABER3.COM

Altın ve gümüş fiyatları yeni yılın ilk işlem gününde yükseliş kaydetti.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi’nin son iki yılın en düşük seviyelerine gerilemesiyle birlikte küresel hisse piyasalarının yükselmesine rağmen altın değer kazandı.

Amerikan reel tahvil getirilerindeki düşüş yatırımcıları "güvenli liman" diye nitelenen altına yöneltiyor.

İKİ AY SONRA 1.950 DOLARA GÖZ KIRPTI

ABC Bullion Küresel Genel Müdürü Nicholas Frappell, "Altın, düşük reel faiz getirileri ve yüksek enflasyon beklentileriyle birlikte yükseldi. Piyasalar yakın zamanda bir sıkılaşma hamlesi geleceğini düşünmüyor ve altın da reel faiz oranları düşük olduğu zaman genelde yükselir." dedi.

Altın fiyatları Türkiye saati ile 09:35’te yüzde 1,27 yükselerek ons başına 1.925 dolar seviyesinden işlem görüyor. 

Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,3 gerilerken, gümüşün onsu yüzde 2,5 değer kazanarak ons başına 26,76 dolar seviyesine ulaştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Altın ve gümüş yeni yıla hızlı başladı Sonraki Haber >>

"Hocam 30 saniyede adamı pozitiften negatife çeviriyor"

İran'ın zoom toplantısı basıldı: 'Katil Süleymani' sloganları

İran'ın zoom toplantısı basıldı: 'Katil Süleymani' sloganları

CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını beğenmeyince...

CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını beğenmeyince...

Sansürsüz ve bağımsız yayıncılık mücadelesi / ÖZEL YAYIN

Sansürsüz ve bağımsız yayıncılık mücadelesi / ÖZEL YAYIN

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Yemen'de havalimanında patlama!

Yemen'de havalimanında patlama!

Deprem anı kameralara yansıdı

Deprem anı kameralara yansıdı

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Çin aşısı için 'pis kokular" geliyor'

Çin aşısı için 'pis kokular
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:35:17