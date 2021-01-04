Altın ve gümüş yeni yıla hızlı başladı

Altın ve gümüş fiyatları yeni yılın ilk işlem gününde yükseliş kaydetti.







Bloomberg Dolar Spot Endeksi’nin son iki yılın en düşük seviyelerine gerilemesiyle birlikte küresel hisse piyasalarının yükselmesine rağmen altın değer kazandı.





Amerikan reel tahvil getirilerindeki düşüş yatırımcıları "güvenli liman" diye nitelenen altına yöneltiyor.





İKİ AY SONRA 1.950 DOLARA GÖZ KIRPTI





ABC Bullion Küresel Genel Müdürü Nicholas Frappell, "Altın, düşük reel faiz getirileri ve yüksek enflasyon beklentileriyle birlikte yükseldi. Piyasalar yakın zamanda bir sıkılaşma hamlesi geleceğini düşünmüyor ve altın da reel faiz oranları düşük olduğu zaman genelde yükselir." dedi.





Altın fiyatları Türkiye saati ile 09:35’te yüzde 1,27 yükselerek ons başına 1.925 dolar seviyesinden işlem görüyor.





Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,3 gerilerken, gümüşün onsu yüzde 2,5 değer kazanarak ons başına 26,76 dolar seviyesine ulaştı.





