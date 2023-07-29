Mauro Icardi İstanbul'da









ICARDI’NİN İLK SÖZLERİ

Galatasaray, taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı-kırmızılı kulüp, Fransız ekibi PSG’ye golcü oyuncu için 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.





Sözcü'de yer alan habere göre Galatasaray geçen sezon kiralık olarak kadrosunda forma giyen Mauro Icardi’nin transferi için PSG ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Arjantinli golcü, günün son dakikalarında ülkesinden kalkan özel uçakla İstanbul’a indi.Icardi’yi Atatürk Havalimanı’nda kalabalık sarı-kırmızılı taraftar karşıladı.“Geri döndüğüm için çok mutluyum” diyen Icardi, “Dışarıda başlamış olan partinin devam etmesi gerekiyor. Önümüzdeki sezonun daha iyi olması gerekiyor. Daha da iyi olmak için elimizden geleni yapacağız. Galatasaray taraftarını çok seviyorum” ifadelerini kullandı.Gol sevinçlerinden sonra çalan ‘Aşkın Olayım’ şansını bol bol dinletmek istediğini belirten Icardi, “Çok güzel bir ülkedeyim, burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye’nin en büyük kulübüyle çalışıyoruz. Tekrar en büyük olduğunu göstermemiz gerekiyor” dedi.Sarı-kırmızılı takım, KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;“Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”Icardi geçen sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 26 maçta 23 gol atıp 8 de asist katkısı vermişti.Galatasaray, Mauro Icardi transferi için Fenerbahçe’ye göndermede bulundu. Fenerbahçe’nin Dzeko transferinde “Beni Sev” şarkısını kullanmasının ardından sarı-kırmızılı takım, Arjantinli golcü için paylaşımında “Seni öyle bir seveceğim ki” şarkısını paylaştı.