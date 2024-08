Meclis, Can Atalay için olağanüstü toplandı: Oturuma üçüncü kez ara verildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gezi Parkı davasından hapis yatan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay için toplandı.



AYM, 22 Şubat'ta Yargıtay'ın Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararının "yok hükmünde olduğunu" açıklamış, gerekçeli karar 1 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Muhalefet, AYM'nin gerekçeli kararının okunmasıyla Atalay'ın vekilliğinin iadesi sürecinin başlamasını istiyor.



Toplantıya MHP katılmadı. Oturuma ayağını kıran CHP lideri Özgür Özel ise katıldı. İTİRAZ EDİLDİ



Meclis'teki özel oturumu AKP'li Bekir Bozdağ yönetiyor. DEM Parti, Can Atalay’ın vekilliğin düşürülmesinde Meclis’i Bekir Bozdağ’ın yönettiğini ifade ederek Bozdağ’ın AYM kararının konuşulacağı oturumu yönetmesine karşı çıktı. TANSİYON YÜKSELDİ



TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın kürsüde konuşmaya başlamasından sonra tansiyon yükseldi.



Ahmet Şık kürsüde, "Sizde hiç utanma yok. Haysiyetiniz yok. Burada usul konuşmaya da karşıyım" dedi.



Şık'ın sözlerine AKP'li vekillerin tepki göstermesi üzerine gerginlik çıktı ve oturuma 15 dakika ara verildi.



'EN BÜYÜK TERÖRİSTLER BURADAKİLER'



15 dakika sonra Ahmet Şık tekrar kürsüye gelerek konuşmasına devam etti. AKP sıralarına seslenmeye devam eden Şık, şöyle konuştu:



"Burada usulü konuşmaya gerek yok. Kanunsuzluğun teamül haline geldiği ülkede size mevzuat anlatacak değilim. Din şarlatanlığınıza, göstermelik milliyetçiliğinize kanan, hırsızlığınızı, yolsuzluğunuzu, hukuksuzluğunuzu görmezden gelenlere makbul vatandaş olarak gören sizlerden en çok duyduğumuz sözcükler 'vatan haini', 'F...'cü', 'katil' terörisit. Can Atalay'a terörist demeniz hiç şaşırtıcı değil. Herkes bilsin, bu ülkenin en büyük terör örgütü hanedanlık mafyasıyla devlete çöken bu sırada oturanlar, en büyük teröristler de buradakilerdir." AHMET ŞIK’A TEKMELİ YUMRUKLU SALDIRI



AKP milletvekilleri, sıralara vurarak Şık’ın konuşmasını kesti. Şık, “Hepinizin toplamının bu ülkeye faydası, bir Can Atalay kadar etmez” ifadesini kullandı. Bekir Bozdağ bir kez daha oturuma ara verdi.



Şık konuşmasına devam ederken AKP Milletvekili Alpay Özalan, kürsüye yürüyerek Şık’a yumruk attı. Özalan'ın saldırısı üzerine kavga çıktı. YENİDEN ARA VERİLDİ



Bozdağ, oturuma 45 dakika daha ara verdi. Grup Başkanvekilleri, Meclis Başkanı tarafından arkaya davet edildi.