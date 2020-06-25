Samanyolu Haber /Gündem / Meclis’te “pandemi timi” oluşturuluyor /25 Haziran 2020 00:37

Meclis’te “pandemi timi” oluşturuluyor

Koronavirüs salgını devam ederken, bu kapsamda TBMM'de de bir 'pandemi tipi' kurulacağı ifade ediliyor.

SHABER3.COM

TBMM çalışanında korona tespit edilmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında Meclis’te “pandemi timi” oluşturulacak. 

Kovid-19 salgınına karşı oluşturulacak tim, Meclis’te uygulanan önlemlerin denetiminden sorumlu olacak. 100. Yıl Bahçe Lokantası ve Üyeler Lokantası dışında tüm lokantalar kapatılacak. 

TBMM Başkanlığınca, Kovid-19 salgınından kaynaklanan risk ve tehditlerin Meclis bünyesinde en aza indirilmesi ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması için Koronavirüs Kriz Yönetim Komisyonu oluşturuldu. Bu kapsamda komisyon tarafından bir dizi önlemlerin uygulanması kararlaştırıldı. 

TÜM LOKANTALAR KAPATILACAK 

Buna göre, 100. Yıl Bahçe Lokantası ve Üyeler Lokantası dışında tüm lokantalar kapatılacak ve bütün personele kumanyaları, Destek Hizmetleri Başkanlığınca görev yerlerinde dağıtılacak.Personel, yemeklerini yalnızca görev mahallinde yiyecek ve TBMM Kampüsü içinde açık alanlarda yemek yenmeyecek. Kış bahçelerinde ve 100. Yıl Bahçe Lokantası’nda bulunanlar dışında TBMM Yerleşkesi ve eklentilerinde bulunan bütün çay ocakları kapatılacak.Personel, zorunlu haller dışında görev mahallini terk etmeyecek. Sosyal mesafe, maske ve el hijyeni başta olmak üzere, temizliğe hassasiyetle riayet edilecek. 

‘PANDEMİ TİMİ’ OLUŞTURULACAK 

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı ve TBMM Koruma Daire Başkanlığınca “pandemi timleri” oluşturulacak. Bu timler, söz konusu kararların uygulanması başta olmak üzere salgınla mücadelede uygulanan önlemlerin denetiminden sorumlu olacak, TBMM yerleşkesi ve eklentilerinde ortaya çıkacak ihlaller için tutanak düzenleyebilecek. Pandemi timlerinin tutanaklarına istinaden gerekli idari yaptırımlar uygulanacak. 

NE OLMUŞTU? 

TBMM basın koridoru çay ocağı görevlisinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından yapılan testlerde TBMM Basın Bürosu Şefi’nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Şefle temas edenlerin test yaptırması istenmişti.  
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Meclis’te “pandemi timi” oluşturuluyor Sonraki Haber >>

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

"Askeri okul sınavına giren 400 kişiye virüs bulaştı, ne yaptığınızın farkında mısınız?"

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:44:26