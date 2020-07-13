Melek Çetinkaya ezber bozunca...

Müebbet hapse mahkûm edilen Harp Okulu öğrencilerinin masumiyetini anlatmak için her gün eylem yapan Melek Çetinkaya, Harbiyeli öğrencilere darbeci diyen Akit TV sunucusuna 12 Eylül 1980 askeri darbesinde Hulusi Akar’ın üsteğmen, Binali Yıldırım’ın da asteğmen olduğunu hatırlattı.





Çetinkaya, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) medya havuzunda yer alan Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunduğu "Pazar Manşeti" isimli programa konuk oldu.





Çetinkaya, “Hiçbir askeri öğrenci ya da er daha önce darbeden yargılanmadı. Hulusi Akar önceki darbede üsteğmendi, Binali Yıldırım asteğmendi. Hani darbeye katılan vatan haini oluyordu. Niçin Hulusi Akar bakan oldu? Niçin Binali Yıldırım Başbakan oldu?” sorusunu yöneltti.







Melek Çetinkaya, Harp Okulu öğrencilerinin nasıl yargısız infaza maruz bırakıldığın Akit TV'de anlatmaya çalıştı. Sunucu Fatin Dağıstanlı, Çetinkaya'nın çarpıcı sözleri karşısında yayını kesti.

FATİN DAĞISTANLI PROGRAMI ERKEN BİTİRDİ





Harp Okulu öğrencilerini "onlar darbeciydi" diye niteleyen Dağıstanlı’ya, “Osmangazi Köprüsü’nde geçerken köprü ücreti ödeyen, Karayolları Kanunu’na muhalif bir iş yapmayan çocuklar darbeci miydi?” diye sordu.





Çetinkaya’nın açıklamaları karşısında şaşkına dönen Dağıstanlı programı daha önce belirttiği süreden önce sona erdirdi.





Bazı sosyal medya kullanıcıları, Harp Okulu öğrencilerinin masumiyetini anlatmaya çalışan Çetinkaya’yı konuşturmayan Dağıstanlı’ya ve Akit TV'ye tepki gösterdi.