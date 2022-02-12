Samanyolu Haber /Politika / Memleket Partisi'nde neler oluyor? /12 Şubat 2022 10:36

Memleket Partisi'nde neler oluyor?

Memleket Partisi Genel Disiplin Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Çiçek ve Tolgahan Erdoğan'ın, partiden kesin ihraçları istendi.

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Muharrem İnce'nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi'nde birbiri ardına önemli gelişmeler yaşanıyor.

İKİ İSME KESİN İHRAÇ İSTEMİ

Parti'den yapılan açıklamada, Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) olağanüstü toplandığı belirtildi. Toplantıda, Genel Disiplin Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Çiçek ve Tolgahan Erdoğan'ın partiden tedbirli olarak kesin ihraçlarının Parti Meclisi (PM) tarafından görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği bildirildi.

MEHMET ALİ ÇELEBİ DE İSTİFA ETMİŞTİ

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de daha önce açıklama yaparak, partideki görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu.

TOLGAHAN ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Kesin ihracı istenen Tolgahan Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erdoğan, ''8 aydır Genel Disiplin Kurulu'na Kadın tacizcilerini, hırsızı, arsızı,namussuzu, iftiracıları , ana avrat küfür edenleri yollamayıp sümen altı edeceksin şimdi Gdk 'yı işleteceksin. Neşter vurmaya bizden başlanacaksa eyvallah lakin üzerinize bu saatten sonra çok kan sıçrar'' ifadelerini kullandı.

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