Samanyolu Haber /Politika / Meral Akşener'den Mansur Yavaş açıklaması /23 Aralık 2019 23:20

Meral Akşener'den Mansur Yavaş açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili rüşvet iddiaları sonrasında bir açıklama da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a destek verdi.

Sinan Aygün'ün tartışmalara neden olan iddialarına tepki gösteren Akşener, "Bu çamur atma girişimleri, iktidarın millet iradesinden ne kadar uzaklaştığının, milletimize nasıl yabancılaştığının göstergesi" ifadelerini kullandı.

"Çamur atma girişimi"

Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Akşener, "Milletimizin hakkını savunan, Ankaralı hemşehrilerimize dürüst ve kaliteli belediyecilik anlayışıyla hizmet eden başkanımız #MansurYavaşYalnızDeğildir. Bu çamur atma girişimleri, iktidarın millet iradesinden ne kadar uzaklaştığının, milletimize nasıl yabancılaştığının göstergesi" dedi.
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