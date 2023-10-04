Samanyolu Haber /Gündem / Merdan Yanardağ için istenen ceza belli oldu /04 Ekim 2023 15:40

Merdan Yanardağ için istenen ceza belli oldu

Tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ, bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle hakim karşısına çıktı.

SHABER3.COM

Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanarak "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanan Merdan Yanardağ hakim karşısına çıktı.

Duruşma savcısı, Yanardağ'ın "Terör Örgütü propagandası yapmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Duruşmaya yarım saat ara verildi.

Gazeteci Merdan Yanardağ 20 Haziran 2023 tarihinde bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle 'Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 27 Haziran'da tutuklanmıştı.


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