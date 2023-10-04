Merdan Yanardağ için istenen ceza belli oldu

Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanarak "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanan Merdan Yanardağ hakim karşısına çıktı.







Duruşma savcısı, Yanardağ'ın "Terör Örgütü propagandası yapmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Duruşmaya yarım saat ara verildi.





Gazeteci Merdan Yanardağ 20 Haziran 2023 tarihinde bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle 'Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 27 Haziran'da tutuklanmıştı.







