Samanyolu Haber /Gündem / Merdan Yanardağ tahliye oldu: İşte tahliye sonrasında ilk açıklaması /04 Ekim 2023 22:44

Merdan Yanardağ tahliye oldu: İşte tahliye sonrasında ilk açıklaması

Cezaevinden çıktıktan sonra açıklama yapan gazeteci Merdan Yanardağ "Devlete infaz yasasını herkese eşit ve adil şekilde uygula demeyi suç saydılar. Mahkeme bir hesaplaşma mahkemesiydi" dedi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre "Terör örgütü propagandası" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlamalarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına verilen ve cezaevinden tahliyesi kararlaştırılan Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili dava nedeniyle Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman cezaevinde olduğu için kendi tahliyesine sevinemediğini belirten Yanardağ, şunları söyledi:

"Bugüne kadar gösterilen dayanışma nedeniyle kamuoyunun, Türkiye'nin demokrasi güçlerinin, ileri güçlerinin, medya kuruluşlarının, basın meslek örgütlerinin, sendikaların, siyasi partilerin çok geniş bir desteği vardı.

Hapishanede dayanışma önemli. Ben tahliye olduğum için sevdiklerime, yakınlarına kavuştuğum için mutluyum ama aynı zamanda içinde derin bir yarayla... Can var içeride, Osman var, Tayfun var. Orada esir alınmış gibi, ağır bir saldırı altındalar ve imha edilmeye çalışılıyorlar. İçeride çok sayıda suçsuz arkadaşımız var.

Gezi direnişi davasında da ortaya bir yasa koydular. İleriye yönelik bir içtihat oluşturmaya çalışıyorlar. Demokratik hak ve özgürlükleri fiilen mahkeme kararlarıyla sınırlamak, basın özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü, düşünce özgürlüğünü sınırlamaya çalışıyorlar.

Devlete infaz yasasını herkese eşit ve adil bir şekilde uygula demeyi suç saydılar. Mahkeme bir hesaplaşma mahkemesiydi."
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