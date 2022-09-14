Meriç'te can pazarı: Adacıkta 6 gündür mahsur kalan mültecilerin yiyecek ve içeceği bitti













Diğer yandan sosyal medyada, Meriç'teki bir adacıkta 6 gündür mahsur kalan grubun bir de videosu yayınlandı. Yunan makamlarından yardım ve sığınma talebinde bulunan grup, yiyecekleri ve içecekleri tükendiği için hayati tehlike altındalar. Ayrıca grub içindeki bir hastanın acil tıbbi desteğe ihtiyacı var.





Geri itilmekten ve Türkiye'ye iade edilmekten endişe duyan grup "Biz Türkiye’den politik sebeplerden dolayı Yunanistan tarafına geçtik. Sığınma talep ediyoruz. Her tarafımız bataklık. 6 gündür ada gibi bir yerde kalıyoruz. Yiyeceğimiz ve suyumuz yok denecek kadar az. Hatta yok. Çok zor durumdayız. Arkadaşlarımızdan birisi hasta. Acil tıbbi müdahale yapılması gerekli.

Sivri sinekler tarafından her tarafımız sokuldu ve iltihaplanmaya başlandı. Yunanistan makamlarından yardım talep ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

Meriç nehrindeki küçük bir adacıkta mahsur kalan mültecilerin dramını gazeteci Necdet Çelik sosyal medya hesabından duyurdu. Çelik yaptığı paylaşımda "Feres yakınlarındaki küçük bir adada altı gün mahsur kalan bir grup Türk benimle iletişime geçti. Yiyecekleri bitti ve birinin öksürdüğünü duydum. Yunan makamlarından yardım istiyorlar. Geri itilmemek istiyorlar" ifadelerini kullandı.