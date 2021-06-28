Merkel'den kritik İngiltere planı

Almanya, COVID-19 aşıları olsun ya da olmasın tüm Britanya vatandaşlarının Avrupa Birliği'ne seyahatlerinin yasaklanması için girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

Almanya bugün aşı olup olmadığına bakılmaksızın İngiliz gezginleri AB'ye seyahat etmesi yasaklanması için adım atacak.





Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Delta varyantı çok yaygın olduğu için İngiltere'yi “riskli ülke” olarak belirlemek istiyor.





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron öneriye destek verdi. Ancak birkaç Akdeniz ülkesinin bu tür kısıtlamalara karşı çıkması bekleniyor.



