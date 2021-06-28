Samanyolu Haber /Gündem / Merkel'den kritik İngiltere planı /28 Haziran 2021 14:02

Merkel'den kritik İngiltere planı

İngiliz The Times gazetesinde yer alan habere göre, Almanya delta varyantı endişesiyle Avrupa Birliği sınırları içerisinde İngiltere'den gelen koronavirüs aşısı olan ya da olmayan yolculara seyahat yasağı getirecek.

SHABER3.COM

Almanya, COVID-19 aşıları olsun ya da olmasın tüm Britanya vatandaşlarının Avrupa Birliği'ne seyahatlerinin yasaklanması için girişimde bulunmaya hazırlanıyor.
Almanya bugün aşı olup olmadığına bakılmaksızın İngiliz gezginleri AB'ye seyahat etmesi yasaklanması için adım atacak. 

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Delta varyantı çok yaygın olduğu için İngiltere'yi “riskli ülke” olarak belirlemek istiyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron öneriye destek verdi. Ancak birkaç Akdeniz ülkesinin bu tür kısıtlamalara karşı çıkması bekleniyor. 

Yunanistan, Kıbrıs, Malta ve Portekiz turizm ekonomilerini korumak amacıyla AB çapında bir yasağa karşı gelebilirken, İspanya da kendi sınır politikasını belirleme konusunda kararlı.

CUMA GÜNÜ BULUŞACAKLAR

Boris Johnson, Merkel'i geri adım atmaya ikna etme umuduyla cuma günü görüşmeye hazırlanıyor. Bir sözcü, ikilinin 'İngiltere-Almanya ilişkisini derinleştirmeyi ve koronavirüs pandemisine küresel tepkiyi' tartışacağını söyledi. 

Macron ve Merkel, kuzey Avrupa'nın Alman, Fransız veya diğer Avrupalı ??turistlerin karantinasız seyahat etmesini engelleyen ve Akdeniz turizm endüstrisine zarar verecek iç AB seyahat kısıtlamaları getirme hakkını saklı tuttuğu konusunda uyardı.

Macron, "Bu noktada, gerekli koordinasyon konusunda tetikte olmalıyız. Bu koordinasyon aynı zamanda, [AB üyesi olmayan] ülkelere açılma konusunda da kurallarımızın uyumlu olmasını gerektiriyor. Avrupa yeşil geçişinin anahtarı" dedi. 

PORTEKİZ AŞISIZ İNGİLİZLERİN 14 GÜN KARANTİNAYA ALINMASINI TALEP EDİYOR

Portekiz'e giden aşısız İngilizler, ülkedeki Delta varyant vakalarındaki artış nedeniyle şimdi iki hafta karantinada kalacak. Lizbon hükümeti, İngiltere'nin yanı sıra Güney Afrika, Brezilya, Hindistan ve Nepal'den gelen insanlara yeni kısıtlamalar getirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkel'den kritik İngiltere planı Sonraki Haber >>

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:02:05