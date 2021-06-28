Samanyolu Haber /Dünya / Almanya saldırya rağmen Mali misyonunda kararlı /28 Haziran 2021 13:26

Almanya saldırya rağmen Mali misyonunda kararlı

Almanya Savunma Bakanı, Alman askerlerini hedef alan intihar saldırısı sonrasında Mali'deki misyonun devam edeceği mesajı verdi. Bakan, siyasi hedeflerin gerçekçi bir şekilde belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

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Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Afrika ülkesi Mali'de geçen cuma günü Alman askerlerini hedef alan saldırının ardından ülkedeki görevin sona erdirilmesi taleplerini reddetti.

Mali'de uluslararası askeri varlığın, ülkede devam eden barış süreci açısından önemli olduğunu söyleyen Kramp-Karrenbauer, ülkedeki terör örgütlerinin giderek daha saldırganlaştığını, ancak "Sahel Bölgesinin tamamen teröristlere ve suç örgütlerine terk edilmesinin uluslararası toplumun çıkarlarıyla örtüşmeyeceğini" kaydetti.

Afganistan örneği
Mali'deki saldırı sonrasında askeri misyonlarda "gerçekçi siyasi hedefler" belirlenmesinin önemini vurgulayan Alman Bakan, Afganistan'da edinilen deneyimlere işaretle "Burada Afganistan'ı Avrupa tarzında bir devlete dönüştürme gibi çok yüksek ve gerçekte ulaşılamayacak hedefler belirlendi. Bu nedenle Mali'deki durum daha temkinli bir bakış açısıyla değerlendirilmeli ve neye ulaşılmak istendiği iyi düşünülmeli" diye konuştu.

Mali'nin Gao kenti yakınlarında Birleşmiş Milletler (BM) misyonunda görevli Alman askerleri cuma günü bir intihar saldırısında hedef alınmış, 12'si Alman 13 asker yaralanmış, üç Alman askerinin ise ağır yaralı olduğu bildirilmişti.

Henüz üstlenen olmadı
Tüm yaralıların Almanya'ya getirildiğini ve ağır yaralıların durumunun istikrarlı olduğunu belirten Kramp-Karrenbauer, saldırının arkasında kimlerin olduğuna dair henüz kesin bilgiler bulunmadığını ve saldırının henüz üstlenilmediğini kaydetti. Bakan, Alman askerlerinin görev yaptığı bölgede biri IŞİD Sahara kolu ve diğeri El Kaide ile bağlantılı radikal gruplar olmak üzere iki büyük terör örgütünün etkili olduğuna dikkat çekti.

Mali, 2012 yılında gerçekleşen darbe ve silahlı grupların ayaklanarak ülkenin kuzeyini ele geçirmeleri sonrasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Alman ordusunun bin 100 askerle katıldığı BM'nin Minusma misyonu, şu an dünyadaki en tehlikeli BM misyonu olarak görülüyor.
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