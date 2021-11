Merkel'e çılgın uğurlama

SCHRÖDER VE KOHL 'GELENEKSEL' TERCİHLERDE BULUNMUŞTU





'PUNK'IN VAFTİZ ANASI'





'ERKEKLERİ ELEŞTİRMEK İÇİN SEÇTİ' İDDİASI





Almanya, 16 yıl sonra başbakanlık koltuğunu bırakmaya hazırlanan Angela Merkel'in savunma bakanlığındaki veda töreni için yaptığı şarkı seçimlerini konuşuyor. Merkel'in, törende askeri bando tarafından çalınacak üç şarkıdan biri olarak kendisi gibi Doğu Almanya'da doğan ve ülkenin punk efsanesi olan Nina Hagen'ın bir şarkısını seçmesi dikkat çekti.GazeteDuvar'ıngöre, Görevini önümüzdeki hafta Sosyal Demokrat Olaf Scholz'a devretmeye hazırlanan Merkel için perşembe akşamı Savunma Bakanlığı'nın avlusunda geleneksel bir veda töreni düzenlenecek. Bu törenlerde görevi bırakan siyasetçilere jest olarak, istedikleri üç şarkı askeri bando tarafından çalınıyor.Geçmiş törenlerde, Gerhard Schröder ve Helmut Kohl, Frank Sinatra'dan My Way ve Ludwig van Beethoven'ın Neşeye Övgü eseri gibi, pek de sıradışı olmayan parçalar seçmişti. Punk müzik sevdiği bilinen Merkel'in seçtiği üç şarkıdan biriyse, kadın punkçı Nina Hagen'in "Du hast den Farbfilm vergessen" (Renkli filmi unuttun) isimli parçası oldu.İlk olarak 1974'te piyasaya çıkan bu şarkı, Doğu Almanya'da pop listelerinin üst sıralarına yerleşmişti. Hagen daha sonra Batı'ya göç ederek Londra'nın altkültürlerinden etkilenmiş, 1980'lerde Batı Almanya'nın önde gelen punk ikonlarından biri olarak 'punk'ın vaftiz annesi' (The Godmother of Punk) diye anılmaya başlanmıştı.Merkel'in seçtiği şarkıdaysa, Hagen'in Hiddensee Adası'ndaki tatillerinde yanında sadece siyah-beyaz bir film getirmesi nedeniyle erkek arkadaşına hayıflanması anlatılıyor; "Kimse buranın ne kadar güzel olduğuna inanmayacak" sözleri geçiyor. O dönemde şarkının, sosyalist Doğu Almanya'ya yönelik bir eleştiri olduğu iddia edilmişti.Doğu Almanya'daki yıllarını pek öne çıkarmayan Merkel'in bu tercihiyse, Almanya'da şaşkınlık yaratmış durumda. Bazı yorumcular, Merkel'in şarkıyı daha modern bir şekilde yorumlayıp, 'erkeklerin işlerini düzgün yapmadığına' dair bir eleştiri olarak gördüğünü, erkek meslektaşlarını giderayak eleştirmek istediğini öne sürdü.Merkel'in seçtiği diğer şarkılar da ilgi çekti. Bunlardan biri, 18'inci yüzyıldan popüler bir ilahi olan 'Großer Gott, wir loben Dich'. Merkel'in bu parçayı, Protestan bir vaizin kızı olmasına ve patisi Hıristiyan Demokratların dini kimliğine atıfla seçtiği düşünülüyor. Almanya Başbakanı'nın veda töreni için seçtiği son şarkıysa, gençlik yıllarının hırslarını anlatan bir parça oldu.