Merkez Bankası 10 yıldır tutturamadığı enflasyon hedefini açıkladı

Beklentideki değişikliği enflasyon raporu toplantısında duyuran MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yüzde 5’lik resmi enflasyon hedefinin bu yıl da tutturulamayacağını bir kez daha teyit etti.









Hedefler şaştı

Enflasyonda hedef (yüzde 6.5) en son 2010 yılında tutturulmuştu. Kanunen görevi fiyat istikrarı olsa da 10 yıldır belirlediği seviyenin uzağında kalan MB, bu yıla da yüzde 5 hedefiyle başlamış, beklentiyi ise yüzde 9.4’e çekmişti.





Ancak geçen seneki ‘kredi patlaması’nın devam eden etkileri, ekonomi yönetiminin sık sık değişmesiyle oluşan istikrarsızlık, artan kur şokları ve rezervlerin eksiye düşmesi sebebiyle MB’nin buna karşılık veremeyeceği düşüncesi enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturdu.





Nitekim enflasyon martta ayında yıllık bazda yüzde 16.19 seviyesine gelerek, Haziran 2019’dan bu yana en yüksek orana çıkmıştı.





Mart başındaki sürpriz MB başkanı değişikliğiyle TL’nin hızla değer kaybetmesi ve bu kararla piyasaya verilen ‘düşük faiz’ mesajı enflasyonda beklentileri daha da yukarı çekti.





Yüzde 5’te ısrarcı

Toplantıda konuşan Kavcıoğlu, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngördüklerini belirtti. Bu çerçevede, enflasyonun 2021 sonunda yüzde 12.2 olarak gerçekleşeceğini, 2022 sonunda yüzde 7.5’e, 2023 sonunda ise orta vadeli hedef olan yüzde 5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini aktardı.





MB başkanı değişikliğin gerekçesini şöyle anlattı: “Böylece 2021 yıl sonu enflasyon tahminini 2,8 puanlık güncellemeyle yüzde 9.4’ten yüzde 12.2’ye yükselttik. Bir önceki rapor dönemine göre Türk lirası cinsinden ithalat fiyatlarına bağlı güncelleme enflasyon tahminini 1,8 puan artırırken, gıda fiyatlarında öngörülen yüksek seyir enflasyon tahminini 0.4 puan yukarı itti. Diğer yandan yönetilen, yönlendirilen fiyatlar büyük ölçüde haberleşme hizmetleri, özel iletişim vergisi artışı ve ocak ayında yapılan tütün ürünlerindeki vergi ayarlamasının yansımalarıyla tahmini 0.1 puan yukarı çekti. Ayrıca, toplam talep koşullarının öngörülenden güçlü seyri nedeniyle çıktı açığı patikasında yapılan yukarı yönlü güncelleme yıl sonu tahminine 0.4 puan artırıcı yönde katkıda bulundu.”





10 yıldır tutturamıyor

Öte yandan Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri ise 10 yıldır tutmuyor.





2006 yılından 2020’ye kadar hedeflenen ve gerçekleşen yıllık enflasyon oranları (yüzde) şöyle:





Yıl Hedef Gerçekleşme

2006 5 9.65

2007 4 8.39

2008 4 10.06

2009 7.5 6.53

2010 6.5 6.40

2011 5.5 10.45

2012 5 6.16

2013 5 7.40

2014 5 8.17

2015 5 8.81

2016 5 8.53

2017 5 11.92

2018 5 20.30

2019 5 11.84

2020 5 14.60