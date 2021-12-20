Merkez Bankası rezervi hakkında korkutan iddia:'-50 milyar dolar'

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, iktidarın uyguladığı 'Türk tipi ekonomi modeli'ne Saray’dan başka kimsenin güvenmediğini söyledi.







Faiz düştüğü için döviz kurunun önlenemez şekilde yükseldiğini, ardı ardına gelen zamlarla birlikte vatandaşın alım gücünün belirgin bir şekilde düştüğünü, Merkez Bankası’nın müdahalelerinin de işe yaramadığını söyleyen Bulut, “Türkiye, kronik yüksek enflasyon dönemine girdi. Paramız pul oldu. Vatandaş, üç kuruş bile olsa parasının değerini korumak için çareyi TL’den kaçmakta buluyor. Vatandaşların Türk lirası mevduatları 30,6 milyar lira azaldı” dedi.





"-50 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ"





Döviz cinsinden mevduatların 3,2 milyar dolar artarak 256,3 milyar dolara yükseldiğini söyleyen Bulut, şöyle devam etti:





Döviz mevduatlarının toplam mevduattaki payını gösteren dolarizasyon oranı tüm mevduatlar için yüzde 64,5’e kadar çıktı. Dolarizasyon oranı gerçek kişilere ait (vatandaşın tasarruf mevduatı) mevduatlarda ise yüzde 66,4’e kadar yükseldi.





Gerçek kişilere ait döviz mevduatları 6-13 Aralık günleri arasında 1,8 milyar dolar artarak 161,1 milyar dolara çıktı. Gerçek kişilere ait döviz mevduatlarının TL karşılığı ise 41,8 milyar lira artarak 2 trilyon 218 milyar lira oldu. Aynı hafta gerçek kişilerin Türk lirası mevduatları ise 30,6 milyar lira azaldı. Gerçek kişilerde TL’den dövize yöneliş iyice belirginleşti.





Döviz satışlarının etkisiyle Merkez Bankası’nın swap borçları dahil eksi konumdaki net rezervi, 854 milyon dolar daha azalarak (eksi) -49,2 milyar dolardan -50 milyar dolara geriledi.



