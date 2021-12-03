Merkez Bankası'ndan piyasaya bir müdahale daha

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi. Merkez Bankası çarşamba günü de piyasaya müdahale etmişti.

Son günlerde Döviz kurlarında yaşanan oynaklığa Merkez Bankası'ndan bir müdahale daha geldi.





TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.





Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu dün yatırımcılarla bir araya gelmiş ve burada yaptığı açıklamada, "Döviz piyasasında gerçekçi olmayan, sağlıksız fiyat oluşumu var, TCMB yüksek volatiliteye müdahale edebilir." ifadelerini kullanmıştı.





Gün içerisinde en yüksek 13.89 seviyesine kadar yükselen Dolar kuru müdahalenin ardından 13.54 seviyelerine çekildi.