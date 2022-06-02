Merve Kavakçı da dahil 23 büyükelçi merkeze çekildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla aralarında Merve Kavakçı'nın da olduğu yirmi üç büyükelçi merkeze alınırken, yirmi beş dış temsilciliğe yeni büyükelçiler atandı. Söz konusu kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.





Emir Salim Yüksel'in atandığı görevde Merve Kavakçı bulunuyordu. Kavakçı kararame ile merkeze çekilmiş oldu.





Merkeze çekilen isimler şunlar: Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Ahmet Muhat Gün, Burundi Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Serap Ataay,

Finlandiya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Vakur Erkul,

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu,

Bolivya Çokuluslu Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şerife Serap Özçoşkun,

Macaristan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay,

Meksika Birleşik Devletleri nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez,

Kuveyt Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak,

Kolombiya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ece Öztürk,

Gürcistan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan,

Ekvator Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hatice Oya Tunga Çağlı,

Moritanya İslam Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Cem Kahyaoğlu,

Danimarka Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Uğur Kenan İpek,

Arnavutluk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük,

Fas Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan,

Ekvator Ginesi Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şebnem Cenk,

Letonya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Gülsun Erkul,

Nijer Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa Türker Arı,

Moldova Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Halil Gürol, Sökmensuer,

Pakistan İslam Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul,

Kamboçya Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ayda Ünlü,

İsveç Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt,

Malezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Merve Sefa kavakçı merkeze alındı.





25 dış temsilciliğe de yeni büyükelçi atandı. Atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince atandığı belirtildi.