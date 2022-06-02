O anket gerçek çıktı: İktidara çifte şok!

Sosyal medyaya sızan ve KONDA Araştırma’ya ait olduğu iddia edilen anketin gerçek olduğu ortaya çıktı.







Halk TV’den İsmail Saymaz’ın “Gerçek” diyerek paylaştığı ankete göre AKP’nin oyu yüzde 30’un altında. Muhalefetin adayına destek ise yüzde 57.





KONDA araştırmasına göre AKP’nin oyu yüzde 28,7’ye geriledi.





KARARSIZLAR YÜZDE 27,9

KONDA’nın 14-15 Mayıs’ta 36 şehir, 122 ilçe ve 178 mahalle ve köyde 3 bin 260 kişiyle görüşerek hazırladığı ankette kararsızların oranı yüzde 27,9 olarak belirlendi.







Buna göre AKP yüzde 18,6, CHP yüzde 16, İYİ Parti yüzde 14, HDP yüzde 7,9, MHP yüzde 4,8 ve diğerleri yüzde 3,4 alıyor.





Yüzde 7,5’lik kesimse oy kullanmayacağını belirtti.





AKP YÜZDE 28,7, CHP YÜZDE 24,7

Ankete göre kararsızlar dağıtıldıktan sonraysa tablo şöyle şekillendi:





AKP yüzde 28,7, CHP yüzde 24,7, İYİ Parti yüzde 21,7, HDP yüzde 12,2 ve MHP yüzde 7,5. ‘Diğerleri’yse yüzde 5,2.





Ankette katılımcılara “Seçim olsa bu muhalefetin adayına oy verir misiniz” sorusu da yöneltildi.





Katılımcıları yüzde 57’i muhalefetin adayına oy vereceğini, yüzde 43’üyse vermeyeceğini söyledi.





BEKİR AĞIRDIR, KONDA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AYRILDI

Öte yandan Bekir Ağırdır, KONDA Genel Müdürlüğü görevinden ayrıldı. Ağırdır’ın yerine, KONDA’nın kurucusu Tarhan Erdem’in oğlu Aydın Erdem getirildi.

