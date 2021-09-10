Samanyolu Haber /Spor / Messi, Pele'nin bir rekorunu daha tarihe gömdü /10 Eylül 2021 11:05

Messi, Pele'nin bir rekorunu daha tarihe gömdü

Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi, milli formayla kariyerinde 79. golünü attı ve Brezilyalı efsane Pele'yi geçmeyi başardı. 34 yaşındaki Messi, Bolivya karşısında yaptığı hat-trickle tarihi rekorlarına bir yenisini daha eklemeyi başardı.

Messi, Pele'nin bir rekorunu daha tarihe gömdü

Dünya Kupası Eleme maçında Bolivya’yı 3-0 yenen Arjantin, kaptan Lionel Messi’nin hat-trick yaptığı mücadeleyi net bir galibiyetle kazanırken; Monumental stadında üç gol atan Messi, erkek futbolunda Güney Amerikalı futbolcular arasında milli formayla en fazla golü (77) olan Pele’yi geride bırakmayı başardı. Erkek futbolu kategorisinde Pele’yi geçerek zirveyi ele geçiren Messi, genel klasmanda milli takım düzeyinde en fazla gol rekoru için Brezilyalı ikili Marta (109) ve Cristiane’yi (96) takip ediyor. Erkekler listesinde üçüncü sırada, Messi’nin PSG’deki takım arkadaşı Brezilyalı Neymar (69) yer alıyor.

Maçtan sonra gözyaşlarına hakim olamayan Messi, “Çok gergindim. Sadece gecenin tadını çıkarmak istedim. Bunun için uzun süre bekledim. Ama en önemlisi maçı kazanmaktı ve şimdi bunu kutlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Messi, Bolivya karşısındaki hat-trick sayesinde eski takım arkadaşı Luiz Suarez’i de geçerek CONMEBOL Dünya Kupası Eleme maçlarında 26 gole ulaştı. Bolivya, 11 maçta 8 golle Messi’nin Arjantin formasıyla en fazla gol attığı rakip oldu. Messi ayrıca 2016’da Gabriel Batistuta’yı (54 gol) geride bırakarak ülkesinin tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını da almıştı.

Daha önce milli takımla dört büyük final kaybeden Messi, 2014 Dünya Kupası’nda Almanya’ya boyun eğmiş, 2007, 2015 ve 2016’da Copa America finallerini kupaya veda ederek noktalamıştı. Son Copa America finalinde Brezilya’yı devirerek Messi’nin Arjantin formasıyla uzun süredir beklediği kupa hasreti de son bulmuştu.
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