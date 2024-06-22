Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Osmaniye ve Rize çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Artvin kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



MARMARA

Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık



KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



KOCAELİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık



EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



DENİZLİ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık



İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimleri parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 35°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



ISPARTA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



SİVAS °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



DÜZCE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



SİNOP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık



ZONGULDAK °C, 24°C

Az bulutlu ve açık



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



ARTVİN °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu



TRABZON °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 28°C

Az bulutlu ve açık



KARS °C, 26°C

Az bulutlu ve açık



MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

