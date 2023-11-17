Metin Uca, hayatını kaybetti!

Geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakıma alınan 62 yaşındakitiyatrocu, yazar ve sunucu Metin Uca, 62 yaşında hayatını kaybetti.
Uca'nın ölüm haberini menajeri Kübra Kalem Baykara verdi.
Baykara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Metin Ucamızı kaybettik. Kalbimiz acıyor" yazdı.
Entübe edilmişti
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken yaşadığı rahatsızlık sonrası trafik kazası geçiren Uca'nın şah damarlarının tıkalı olduğu ortaya çıkmıştı.
Uca, tedavi gördüğü hastanede entübe edilmişti. Menajeri Baykara, tedavisine ilişkin, "15 Kasım sabahı taburcu edilmesi beklenirken acil bir operasyona alınması gerekti. Operasyondan sonra oluşan komplikasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı entübe edildi. 72 saati atlatmayı, ardından tedavisine devam edebilmeyi umuyoruz" demişti.