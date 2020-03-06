Metropoll araştırması: Erdoğan'a destek tarihi düşük seviyede

etropoll Araştırma Şirketi, Şubat ayını kapsayan “Türkiye’nin Nabzı-Ayın Beş Rakamı” araştırmasını yayınladı. Araştırmaya göre Türkiye toplumunun yüzde 48,8’i, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlib’de bulunmasının gereklilik olduğunu düşünmüyor. Metropoll’ün sonuçlarına göre Tayyip Erdoğan görev onayı da tarihinin en düşük seviyelerinden birini gördü.





GÖREV ONAYI GERİLEDİ





Birgün'ün haberine göre şirketin Erdoğan’ın görev onayı hakkındaki araştırmasına göre, Erdoğan tarihinin en düşük seviyelerinden birini gördü. Ekim ayında Suriye’ye gerçekleştirilen Barış Pınarı operasyonuyla birlikte yüzde 48’e çıkan Erdoğan’a görev onayı, Şubat ayında yüzde 41.1’e geriledi.







YÜZDE 48 İDLİB’İ ‘HATA’ OLARAK GÖRÜYOR’







“Türkiye’nin Nabzı-Ayın Beş Rakamı” araştırmasında Türkiye’nin İdlib’de asker bulundurması hakkındaki soruya yanıtlar da şöyle anlatılıyor: “Şubat ayı araştırmamıza göre, %48,8’lik bir kesim Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlib’de bulunmasının bir gereklilik olduğunu düşünmüyor. Askeri olarak İdlib’de bulunulması gerektiğini düşünenler ise toplam seçmenin %31’ini teşkil ediyor.”

YÜZDE 57’NİN GİDERİ GELİRİNDEN FAZLA!





Araştırmanın bir diğer çarpıcı sonucu ise ekonomiye ilişkin. Buna göre toplumun yüzde 57’si, giderlerinin gelirlerinden fazla olduğunu söylüyor. Araştırmada ilgili soruya verilen yanıtlar şöyle yorumlanıyor: “Gelir-gider dengesindeki dengesizlik, toplumun büyük kesimini etkileyen sarsıcı bir gerçeklik olarak karşımıza çıkıyor. Toplumun %57’si, ‘ekside yaşıyor’: diğer bir deyişle, Türkiye’nin büyük çoğunluğunun giderleri, gelirlerinden fazla. Bu da borçlanarak yaşadığımız anlamına geliyor. ‘Gelirim, giderimden fazla’ diyebilenlerse yaklaşık %15’lik bir ‘azınlık’.”



