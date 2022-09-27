Metroya 11 milyar TL fazladan ödeme: Maliyet katlandı, Beşli Çete köşelik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın kamuoyunda ‘Beşli Çete’ olarak bilinen şirketlere yaptırdığı Gayrettepe-3’üncü Havalimanı ile Halkalı-3’üncü Havalimanı metro hatlarının maliyetinin milyarlarca lira arttığı anlaşıldı.





BirGün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) devredilmeyeceği bilinen ve bakanlık tarafından işletilecek metro hatları için ‘Beşli Çete’ içerisinde yer alan şirketlere kamunun kasasının milyarlarca lira fazladan ödeme yapıldığı anlaşıldı.





Bakanlığa bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, yapımına 2016’da başlanan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunun maliyetini önce 8 milyar 64 milyon TL olarak açıkladı. Bakanlık daha sonra Cengiz, Kalyon ve Kolin İnşaat’a yaptırılan hattın bedelini güncelledi. Buna göre 37,5 kilometre uzunluğunda olan projenin bedeli, 7 milyar 472 milyon TL arttı ve 15 milyar 536 milyon TL’ye yükseldi.





3’üncü Havalimanı için yapılan bir diğer metro hattı olan Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosunun da yapımına 2018’de başlandı. Cengiz, Kalyon, Kolin İnşaat ve Özgün Yapı’ya yaptırılan 31,5 kilometre uzunluğundaki 7 istasyonlu metro hattının maliyetinin ilk olarak 6 milyar 728 milyon TL olduğu bildirildi. Ardından maliyetin 3 milyar 492 milyon TL yükselerek 10 milyar 220 milyon TL’ye ulaştığı ifade edildi. Böylelikle İstanbul Havalimanı için inşa edilen iki ayrı metro hattının toplam maliyeti 25,7 milyar TL’ye ulaşmış oldu. Oysa bakanlık daha önce bu iki hattın toplam maliyetinin 14,7 milyar TL olduğunu duyurmuştu. Yani iki metro hattının toplam bedeli 11 milyar TL arttı.





Bakanlık, Erdoğan’ın “arkadaşı” Hasan Gürsoy’un Güryapı Taahhüt Şirketi’ne yaptırılan Altunizade-Çamlıca Camii metro hattının da maliyetini açıkladı. Dört duraktan oluşan hattın 1 milyar 579 milyon TL’ye mal olacağı belirtildi. Gürsoy’un şirketleri, Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü, Süleymaniye Cami, Galatasaray Üniversitesi, Arkeoloji Müzesi ve Topkapı Sarayı’nın restorasyon işlerini de yapmıştı. Ayrıca, Ahlat Köşkü ve Çamlıca Camii gibi milyonlarca liralık projelerin yapımını da üstlenen Gürsoy’un şirketleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Okçular Vakfı tarafından kullanılan Okçular Tekkesi’nin restorasyonunu da tamamladı.





Karaismailoğlu, uzmanların ‘felaket’ diye nitelendirdiği Kanal İstanbul’un maliyeti hakkında açıklama yapmış ve şöyle demişti: “Maliyet ilk baştaki hesaplamalardan biraz fazla… 15 milyar dolar olarak hesaplamıştık, 20 milyar doları bulacak. Burayı bütçeye yük olmadan yapmak istiyoruz.”