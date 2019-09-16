MHP'de Arınç depremi! İl Başkanı görevden alındı...





Partili kaynaklar, "Orhan Dereli, genel başkan Devlet Bahçeli'nin Bülnet Arınç'ı eleştirdiği için o paylaşımları yaptı. Bu paylaşımlar genel merkeze bildirildi ve görevden alınmasına gerekçe yapıldı" diyerek MHP Genel Merkezine tepki gösterdi.





Dereli'nin Arınç'ı hedef alan sözlerinde, "temsil ettiği köhne zihniyet, kuyruk acısı" gibi ifadeleri kullanması dikkat çekti. Dereli, görevden alınmasının ardındna henüz bir açıklama yapmazken, sosyal medya hesabından "Devir birbirinin arkasından konuşup, yüz yüze gelince sarmaş dolaş olan iki yüzlü iblislerinlerin devri olmuş." şeklinde bir paylaşım yaptığı görüldü.

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre; görevden alınan Orhan Dereli'nin 31 Mart yerel seçimleri öncesinden beri Cumhur İttifakı'na aykırı ifadeleri olduğu, son olarak ise, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ı sosyal medyada hedef alan paylaşımlarının bardağı taşıran son damla olduğu öne sürüldü.