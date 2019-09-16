Netflix dizisinde Atatürk ve Erdoğan fotoğrafı detayı

Belçika yapımı suç dizisinin ilk bölümlerinde bu ülkede bir Türk'ün işlediği 'töre cinayeti' anlatılıyor. Dizinin katil ile gurbetçi ailenin evinin duvarına asılı Atatürk ve Erdoğan fotoğraflarını aynı karede gösteren sahnesi eleştiriliyor.







Euronews'te Bahtiyar Küçük imzasıyla yer alan haberde film ve dizi platformu Netflix'in Türkiye'de kalıp kalmayacağı sorularının gündeme geldiği dönemde yayınlanan dizi sosyal medyada da tartışma konusu oldu.





Belçika'da yaşayan gurbetçi ailenin 17 yaşındaki kızları Esma'nın dayısı Ferhad tarafından boğazı kesilerek öldürülmesinin senaryolaştırıldığı dizide Esma'nın ölümüne göz yuman annesi polis sorgusunda "düzenli olarak camiye gittiğini" ve cinayetin işlediği sırada da diğer kızıyla birlikte camide olduğunu söylüyor. Cinayet dedektifi Peter ve polis Vicky katil Ferhad'ın aşırı gruplarla bağlantısını da araştırıyor. Dizide gösterilen gurbetçi evinde katil ile Atatürk ve Erdoğan'ın fotoğraflarının aynı karede görülmesi ise sosyal medyada tartışma konusu oldu.





Dizideki detayın fark edilmesinin ardından özellikle AKP'li yandaş sitelerde Netflix'e ağır hakaretler eşliğinde protesto çağrısı yapılıyor.