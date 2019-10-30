Rant kavgası: Anladın sen onu...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin Saray'da kurduğu Cumhur İttifakı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nden sonra illerde çatırdıyor.





31 Mart'ta Kütahya Büyükşehir Belediyesi'ni ortağı MHP'nin adayı Alim Işık'a kaptıran AKP'nin en yetkili ismi, MHP'nin belediye hizmetlerinde sınıfta kaldığını ve yolsuzluk yaptığını iddia ediyor.





AKP KOLTUĞU KAYBEDİNCE BEYTÜLMALİ HATIRLADI!





AKP Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, isim vermeden Kütahya Büyükşehir Belediye Başkanı Alim Işık'ı hedef aldı: “Örneğin bir ihale yapıyorsunuz, bu ihaleyi öyle hazırlayayım ki o alsın, şu alsın demeden. Bu yönetmeliği öyle koyayım ki ona yarasın, buna yarasın demeden beytülmalın önemine dikkat ederek ihale yapın."





AKP Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, MHP'den Kütahya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Alim Işık'ı akrabalarına menfaat temin etmekle suçladı.





Çetinbaş şöyle devam etti: "Sonra yanına alacağı adamı, efendim kendi iştirakiyle olan şirkete eski ilçe başkanını yerleştireyim. Onun yanına onun yardımcısını yerleştireyim demeden o ilgili şirkette ve işletmede en iyi hizmeti kim yapar diyen adam iyi niyetli siyasetçi ve yöneticidir."





Çetinbaş, Işık'ı eşini, oğlunu, kızını ve diğer akrabalarına menfaat temin ettiğini de iddia etti.









MHP’NİN CEVABI: BENİM TERBİYEMİ BOZMA, ANLADIN SEN ONU







AKP İl Başkanı Çetinbaş’a MHP’ni cevabı gecikmedi. MHP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Efe sosyal medya hesabında "Sayın Ali Çetinbaş!" hitabı ile bir mesaj yayımladı.





AKP ile MHP, 24 Haziran 2018'de yapılan Partili Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nden bu yana müttefik.





Efe, "Senin milletvekilinin (Hüsnü Ordu) kızı (Sümeyra Tuncer) aylarca belediyede çalıştı, fakat Fransa’da. Anladın sen onu. Merkez ilçe başkanın, sağlık müdür yardımcısı oldu. Anladın sen onu." dedi.





Efe şunları söyledi: "Elektrik direği ihaleleri oldu, yapılan yerlere yaptın anladın sen onu. Daha da saymayayım yoksa sen bu işin içinden çıkamayacan. Ha bir de Sporkent'in girişindeki binalar 4’er katlı. Senin yapmış olduğun binalar 5’er katlı. O zaman belediye sizde idi. Anladın sen onu Sayın Çetinbaş.”