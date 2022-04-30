MHP'li belediyelerde AKP taktiği ile yolsuzluk furyası

• Direk ve bayrağa baka baka karnımızı doyururuz artık.





MHP’li belediye ‘Vazo Kule’ için 45 milyon TL harcayacak





MHP’li Kütahya Belediyesi'nin kentin ortasına 70 metre yüksekliğinde inşa edeceği Vazo Kule’nin 45 milyon TL’ye mâlolacağı ortaya çıktı. Vazo Kule için daha inşaat başlamadan 620 bin 500 TL harcandığı öğrenildi.





MHP’li Kütahya Belediyesi, kentin ortasına milyonlarca lira harcayarak vazo şeklinde bir kule inşa edecek. Vazo Kule’nin tam 45 milyon TL’ye inşa edileceği öğrenildi.



ÇED raporunda, projenin 13 bin 136 metrekarelik bir arazi üzerine inşa edileceği ve kulenin ticari amaçla seyir terası, sosyal ve kültürel tesis olarak kullanılacağı da ifade edildi. Ayrıca kulede bir de dönen restoran yer alacak.



620 BİN TL HARCANDI BİLE



MHP’li Kütahya Belediyesi, 2020 ve 2021 yılında da kentin ortasına 70 metre yüksekliğinde inşa edileceği açıklanan Vazo Kule için daha inşaat başlamadan 620 bin 500 TL harcamıştı. Belediye, vazo projesinin “Avan ve mimari uygulamaya dönük projeleri” için pazarlık yöntemiyle gerçekleştirdiği ihaleyle 25 Eylül 2020’de 310 bin TL harcadı.



Belediye, 2 Nisan 2021’de de “Kütahya Vazo Kule Uygulama Projeleri ve Yapım İşine İlişkin İhale Dosyası Hazırlanması İşi” adıyla pazarlık yöntemi kullanılarak düzenlenen ihaleyle 310 bin TL harcadı.





MHP’li belediye, giysi kumbarasında toplanan ikinci el kıyafetleri ihaleye çıkardı



Alanya Belediyesi’nin, yurttaşların ihtiyaç sahipleri için bağışladığı kıyafetleri 580 bin liraya sattığı ortaya çıktı. MHP’li başkan, uygulamayı “Milli ekonomiye kazandırıyoruz” diye savundu.





MHP’li Alanya Belediyesi’nin ihalesi tartışma yarattı. Belediyenin, ilçede bulunan 276 giysi kumbarasında toplanan ikinci el tekstil ürünlerini ihaleyle AJ International Group İthalat İhracat Sanayi Limited Şirketi’ne verdiği ortaya çıktı.



YÜZDE 80’İ ŞİRKETE





Üç yıllık ihalenin bedelinin 580 bin TL olduğu belirtildi. İhalenin denetim komisyonları raporlarına da yansıdığını söyleyen CHP Alanya Belediye Meclis Üyesi Nazmi Zavlak, “Yurttaşların ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere belediyeye ait giysi kumbaralarına bağışladığı kıyafetlerin yüzde 80’i, 20 Mayıs 2021 tarihinde bu şirket satıldı. Firma, kumbaralardan toplanan kıyafetlerin yaklaşık yüzde 20’sini Alanya Belediyesi’ne ait Gönül Pınarı Mağazası’na veriyor” dedi.



BirGün'üngöre, Giderek derinleşen ve milyonlarca haneyi yoksulluğa mahkum eden ekonomik kriz de yerel yönetimlerin astronomik harcamalarına engel olamadı. MHP’li Karaman Belediyesi’nin, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na 1 milyon 249 bin TL maliyetle 70 metrelik bayrak direği dikeceği ortaya çıkarken kentte yaşayan yurttaşlar, “İnsanlar artık böyle göz boyamalara kanmıyor. O parayla fakir fukaraya yardım edilsin” dedi.Milyonlarca yurttaş sosyal yardımlarla yaşamlarını sürdürmeye çalışırken yerel yönetimlerin yüksek maliyetli harcamalarına bir yenisi daha eklendi. Kamu kaynaklarından yapılan fahiş harcamanın adresi bu kez 70 metre uzunluğundaki bayrak direği projesi ile MHP’li Karaman Belediyesi oldu.Savaş Kalaycı yönetimindeki Karaman Belediyesi 7 Nisan’da, “İnşaat İşleri Yaptırılacaktır” başlıklı ihale açtı. Fen İşleri Müdürlüğü’nün yetkilendirildiği ihalenin konusunun, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na dikilecek bayrak direği olduğu öğrenildi. İdare, ihale kapsamında 25 Nisan’da Muhammed Nurullah Atay ile sözleşme imzaladı.Sözleşmenin bedeli kayıtlara, 1 milyon 249 bin 750 TL olarak geçti.MHP’li belediyenin kent meydanına dikeceği 70 metre uzunluğundaki bayrak direğinin, “Karaman’ın en yüksek bayrak direği” olacağı belirtildi. Direğin dikileceği alanın 25 metrekare temel alanı üzerine inşa edileceği ve bayrak direğinin asansör ve elektrik motoru ile çalışacağı bildirildi.Belediyenin büyük bir heyecan ile çalışmalarına başladığı proje kent sakinlerini ise mutlu etmedi. Kentin başka öncelikleri olduğunu belirten yurttaşlar, tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:• Halil İbrahim Gülcan (Eski Belediye Başkanı) zamanında şehrin birçok yerine büyük bayrak direkleri dikilmişti zaten. Şöyle bir ortamda milyonlarca lira gereksiz yere haranmamalı.• Bu proje için harcanacak parayla fakir fukaraya yardım edilsin.• Ne anlamı var böyle projelerin? Yaparken kentlilere sordunuz mu?