Samanyolu Haber /Gündem / MHP'li Semih Yalçın'ın oğlunun ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme /18 Ekim 2019 12:52

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlunun ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Turan İlteber Yalçın’ın ölümüne ilişkin soruşturma cinayet büroya devredildi.

SHABER3.COM

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın, dün Ankara Kalesi'nin surlarından bir arkadaşıyla birlikte kayalıklara düşerek hayatını kaybetmişti.

Yalçın’ın oğlu Turan İlteber Yalçın’ın ölümüne ilişkin soruşturmanın cinayet büroya devredildiği öğrenildi.

KORUMA TEDBİRİ TALEBİ

Yapılan ilk incelemede Turan İlteber Yalçın ve  Arif Fidanboy’un dengelerini kaybederek düştükleri ihtimali kuvvet kazandı. Olay anında Yalçın ve Fidanboy’un yanında bulunan üç kişi de ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Yürütülen soruşturmanın ardından olayın kaza mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı ortaya çıkarılacak. 

Olayda ağır yaralanan Fidanboy için ise de savcılık talimatı üzerine emniyetten koruma tedbiri alınması istendi.

NELER OLDU?

Emniyet birimlerinden verdiği ilk bilgilere göre Yalçın, saat 23.00 sıralarında üç arkadaşıyla Ankara Kalesi’nin iç bölümünde güvercin besleyen arkadaşı Arif Fidanboy’un yanına gitti. Grup sonra kalenin girişin yasak olan bölgesine geçti ve burada göre alkol alıp sohbet etti. İlerleyen saatlerde surların uç bölümüne çıkan Yalçın ile arkadaşı Fidanboy, yaklaşık 70 metre yükseklikten kayalıklara düştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MHP'li Semih Yalçın'ın oğlunun ölümüyle ilgili soruşturmada... Sonraki Haber >>

Kamboçya’da gözaltına alınan Karaca’nın eşinden çağrı

Kamboçya’da gözaltına alınan Karaca’nın eşinden çağrı

CNN'de sunucu o mektubu okurken...

CNN'de sunucu o mektubu okurken...

“Ben sadece Trump ile görüşürüm.”

“Ben sadece Trump ile görüşürüm.”

Sanık sandalyesine Erdoğan mı oturtulacak?

Sanık sandalyesine Erdoğan mı oturtulacak?

Canlı yayında sert sözler...

Canlı yayında sert sözler...

TBMM Başkanvekili Sancar, hakaret eden Destici'yi Meclis'ten attı

TBMM Başkanvekili Sancar, hakaret eden Destici'yi Meclis'ten attı

Her savaştan geriye üç ordu kalır...

Her savaştan geriye üç ordu kalır...

Ankara'da kabul krizi: Görüşürüm, görüşmem...

Ankara'da kabul krizi: Görüşürüm, görüşmem...

Tutuklu harbiyelilerin annelerine tutanak tuzağı

Tutuklu harbiyelilerin annelerine tutanak tuzağı

Zırhlı aracı ele geçiren PYD'liler video yayınladı

Zırhlı aracı ele geçiren PYD'liler video yayınladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:11:28