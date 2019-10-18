MHP'li Semih Yalçın'ın oğlunun ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın, dün Ankara Kalesi'nin surlarından bir arkadaşıyla birlikte kayalıklara düşerek hayatını kaybetmişti.

Yalçın’ın oğlu Turan İlteber Yalçın’ın ölümüne ilişkin soruşturmanın cinayet büroya devredildiği öğrenildi.

KORUMA TEDBİRİ TALEBİ





Yapılan ilk incelemede Turan İlteber Yalçın ve Arif Fidanboy’un dengelerini kaybederek düştükleri ihtimali kuvvet kazandı. Olay anında Yalçın ve Fidanboy’un yanında bulunan üç kişi de ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Yürütülen soruşturmanın ardından olayın kaza mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı ortaya çıkarılacak.





Olayda ağır yaralanan Fidanboy için ise de savcılık talimatı üzerine emniyetten koruma tedbiri alınması istendi.





NELER OLDU?





Emniyet birimlerinden verdiği ilk bilgilere göre Yalçın, saat 23.00 sıralarında üç arkadaşıyla Ankara Kalesi’nin iç bölümünde güvercin besleyen arkadaşı Arif Fidanboy’un yanına gitti. Grup sonra kalenin girişin yasak olan bölgesine geçti ve burada göre alkol alıp sohbet etti. İlerleyen saatlerde surların uç bölümüne çıkan Yalçın ile arkadaşı Fidanboy, yaklaşık 70 metre yükseklikten kayalıklara düştü.