MHP'li vekil, milletvekillerini ölümle tehdit etti

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda sürerken yaşanan Kürtçe tartışmasında MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül'ün ölüm tehditleri güne damga vurdu.







MHP'li Bülbül, "Kim neyi ne şekilde yapmak istiyorsa buradayız. O zorla yapmak isteyenlerin sarı torbalarla nereye ne şekilde gömüldüğü belli değil. Aynı son herkesi bekler" diyerek Kürtçe ile ilgili taleplerde bulunan vekilleri tehdit etti.





TBMM'DE KÜRTÇE TARTIŞMASINDA ERDOĞAN HATIRLATMASI



Gerçek Gündem'in haberine göre HDP Şırnak Milletvekili Ömer Öcalan, Kürtçe hakkında Türkiye'deki uygulamaları ve Meclis'te Kürtçe konuşulmasına izin verilmemesini eleştirdiği konuşmasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Kürtçe sanat eserlerini söylediğini hatırlattı. Öcalan, Türkiye'de Kürtlerin asimile edildiği iddiasını da Meclis'in gündemine taşıdı. Öcalan, "Dil konusunda geri adım atmayacağız" vurgusunu yaparak Erdoğan'ın Diyarbakır'da da Megri Megri ağıtını söylediğini belirterek Kürtçe'ye yönelik çifte standarda dikkat çekti.





Öcalan, Kürtçe'nin Türkiye'de resmi dil olması gerektiğini söylediği açıklamasında iktidarın Kürtleri ve Kürtçeyi kullanarak halkı istismar ettiğini ancak Kürtlere müsaade edilmediği eleştirisini yöneltti.





MHP'Lİ LEVENT BÜLBÜL'DEN MİLLETVEKİLLERİNE TEHDİT



MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, "Biz bu memleketi Milli Mücadele döneminde Kürtçe'den başka bir dil bilmeyen analarımızın ay yıldızlı bayrağa sarılarak eşsiz mücadelelerinden kazandık. Burada yüreğinin milletle beraber atma meselesi vardır. Sizin de bu tavrınızı kınıyorum sayın başkan. Daha önceki toplantılarda bir iki cümle farklı dilde bir şey söylenmesine kimse kalkıp bir şey demedi. Bunu Kürtçe düşmanlığı olarak yorumlamak alçaklıktır" ifadelerini kullandı.





HDP'li TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş'u da hedef alan Bülbül, "Hitabın başka bir dille yapılmasına TBMM Başkanvekili olarak asla müsadele etmemeniz lazımdı. Bunun HDP'li Başkanvekili olarak sizin yönetiminizde getirilmesi ayrıca bir istismardır" dedi.





Kürtçe konusunda talepleri bulunanları TBMM'de ölümle tehdit eden Bülbül, "O hatibin Türkiye'de buna alışacaksınız, zorla olacak demesi... Zorla yapmak isteyene hodri meydan. Kim neyi ne şekilde yapmak istiyorsa buradayız. O zorla yapmak isteyenlerin sarı torbalarla nereye ne şekilde gömüldüğü belli değil. Aynı son herkesi bekler" dedi.





TBMM'de ölümle tehdide vekillerden art arda tepki gelirken tartışmalar nedeniyle oturuma ara verildi.