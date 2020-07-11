Samanyolu Haber /Gündem / Miçotakis, Fener Rum Patriği ile görüştü /11 Temmuz 2020 19:15

Miçotakis, Fener Rum Patriği ile görüştü

Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilmesi ve ibadete açılacağının açıklanmasının ardından Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u aradı.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Ayasofya'nın müze statüsünün iptali nedeniyle İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos'u arayıp dayanışma mesajını ilettiği belirtildi.

Yunanistan Başbakanı'nın basın ofisinden yapılan açıklamada, Yunan lider Kiryakos Miçotakis'in Korfu Adası'ndan Fener Rum Patriği Bartholomeos'u arayarak  destek mesajı verdiği kaydedildi.

AB GÖNDERMESİNDE BULUNMUŞTU

Yunanistan Başbakanı, Ayasofya'nın Dinayet İşleri Başkanlığı'na devrini ve ibadete açılmasını öngören kararı daha önce kınamıştı.

Miçotakis şunları söylemişti:

*Alınan bu kararla Ayasofya’nın evrensel konumu ve dünya insanlık mirası karakteri hiçe sayılmaktadır.

*Karar, yalnız Türk-Yunan ilişkilerini değil; Türkiye'nin AB ilişkileri kadar UNESCO ve uluslararası toplumla ilişkilerini de etkiyecek düzeydedir.

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