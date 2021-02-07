Samanyolu Haber /Dünya / Miçotakis maske takmadı, tepki topladı /07 Şubat 2021 19:04

Miçotakis maske takmadı, tepki topladı

Silahlı askerlerle Türkiye-Yunanistan deniz sınır alanında incelemelerde bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ”Türkiye ile ilgili deniz alanlarımızın belirlenmesinde ittifaklarımıza güveniyoruz” dedi. Miçotakis'in 50 kişilik bir yemeğe maskesiz katılması tepki çekti.

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis cumartesi günü sabah saatlerinde uçak ile geldiği Sakız Havalimanı'ndan askeri helikopter ile Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bulunan ve Lozan Anlaşması'na göre Türkiye'ye ait olan Hurşit Adası (Thimena), Fornoz Adası (Fourni) ve İkerya adalarını ziyaret etmişti.

Başbakan Miçotakis’e ziyareti sırasında Denizcilik ve Ada Politikası Bakanı Giannis Plakiotakis, İçişleri Bakan Yardımcısı Stelios Petsas, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Sekreteri Marios Themistokleous, Altyapı Genel Sekreteri Liamenos Kyrakanias Eli Karagianonas eşlik etti.

CORONA TEDBİRLERİNE UYMADI, TEPKİLER ÇOK SERT OLDU

Midilli Adası'nda yayın yapan www.lesvos.net yayın organı okuyucularına duyurduğu haberde, İkarya ziyareti sırasında Kyriakos Miçotakis’in iş arkadaşlarıyla birlikte Sakız Adası Milletvekili milletvekili Christodoulos Stefanadis’in evinin balkonunda verilen öğle yemeğine katıldı.

Yemekte sosyal mesafe, maske ve hijyen olmadan yaklaşık 50 kişi ile birlikte katıldığını gösteren fotoğraf yandaki evlerde oturan vatandaşlar tarafından çekilerek sosyal medya ve ulusal yayın organlarında paylaşıldı.

Kısa sürede on binlerce kişi Miçotakis’e fotoğraf üzerinden tepki yağdırdı. Adada yaşayan vatandaşların yerel yöneticilere de tepkisi sert oldu.

3 BİN EURO PARA CEZASI İSTENDİ

Syriza  Partisi Sözcüsü Nasos Iliopoulos Kyriakos Miçotakis’in ziyaretleri sırasında ve akşam yemeğinde kendisini imzaladığı corana virüsü kurallarına uymadığı gerekçesi ile İkarya halkına hakaret ettiğini ve gerçek kimliğini gösterdiğini belirtirken, ev sahibi milletvekilinin 3 bin euro para cezasına çarptırılması için yasal girişim başlatacağını açıkladı.

DENİZ SINIRLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞMELERDE İTTİFAKLARIMIZA GÜVENİYORUZ

Üç ada ziyaretinin son bölümünde sahil güvenlik botu ile deniz bölgesinde incelemelerde bulunan Miçotakis’in yanında silahlı askerlerin bulunması dikkat çekti.

Miçotakis burada yaptığı açıklamada “Atina'da Türkiye ile başlayacak ikinci tur görüşmeleri öncesinde Dedeağaç (Evros) sınırı ile deniz sınırlarımızda dik durmaya devam edeceğiz, aramızdaki en büyük farkımız olan deniz alanlarımızın sınırlandırılması konusunda ittifaklarımıza güveniyoruz” dediği belirtildi.
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