Samanyolu Haber /Gündem / Migros Depo’da eylem yapan 120 çalışan işten çıkarıldı /08 Şubat 2022 19:20

Migros Depo’da eylem yapan 120 çalışan işten çıkarıldı

Esenyurt'taki Migros Depo'da çalışan ve özlük hakları için iş bırakan 120 çalışanın işten çıkarıldığı duyuruldu. İşçiler direnişi sürdürme kararı aldı.

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Özlük haklarının iyileştirilmesi için iş bırakma eylemi yapan Esenyurt Migros Depo çalışanlarının direnişi sürüyor.

Saatlik çalışma ücretine zam talep eden işçilerin grevini kırmak için harekete geçen Migros yönetimi 120 çalışana isten çıkarıldıklarına dair mesaj gönderdi. İşçiler direnişlerini sürdürme kararı aldı.

İşçilerin örgütlü olduğu DGD-Sen’dej yapılan açıklamada, “Kamuoyuna, Esenyurt Migros depoda direnen 120 işçi kardeşimize işten atıldıklarına dair mesajlar geldi. 400 işçi depo içinde kol kola direnmeye devam ediyoruz. Saatlik ücretimize 1 ekmek parası zam istedik, ekmeğimizle mi tehdit ediyorsunuz? @Migros_Turkiye
#HaklarıVerMigrosDepo” ifadeleri kullanıldı.

Sendika Migros’a ait tüm deopolarda iş bırakmaya hazırlandıklarını duyurarak Migros Genel Müdürlük binası önünde toplanma kararı aldı.
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