Milyon dolarlık füze rampalarını Araplara satamayınca itfaiye aracı olarak İBB’ye satmışlar

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'nın sosyal medya üzerinde yaptığı canlı yayına katılan İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı çarpıcı açıklamalarda bulundu.





Subaşı, geçmiş dönemde İBB'de yaşanan bir skandalı gündeme getirerek yabancı bir şirketin bir Arap ülkesine satamadığı füze rampalarını, itfaiye aracı olarak değiştirip İBB'ye sattığını söyledi.









Subaşı araçların büyüklüğü nedeniyle İstanbul sokaklarında kullanımının mümkün olmadığını belirterek “ Yakıt tüketimi yüzde 100 ve tek bir firma ürettiği için bakım masrafı çok yüksek. Hiçbir ülkede de kullanılmıyor. Gerçekten akıl alır gibi değil” dedi.









Adedi 1.1 milyon dolar olan “Koca Yusuf” adı verilen itfaiye araçlarının da İstanbul'da sokaklara giremeyecek kadar büyük ve işlevsiz olduğunu bu yüzden itfaiyeye yeni araçlar alınacağını kaydetti.









90 ADET ALINDI





Edinilen bilgiye göre İBB, 2004 yılında 21/b maddesine göre ilana çıkmadan davet usulü ile ihale düzenledi. Yabancı bir şirketten “6x6x6” denilen, adedi o dönemki kura göre 1 milyon 100 bin dolar olan 90 adet araç alındı.





Araçlar 2006 yılında itfaiyeye teslim edildi. Füze rampasından itfaiye araçlarına dönüştürülen bu araçların 45'inin ilk müdahale, 45'inin de arama-kurtarma aracı olarak kullanıldığı öğrenildi.





3 bin 600 litre su kapasitesi olan araçların Beyoğlu ve Fatih gibi dar sokaklı ilçelerde kullanılamadığı, her itfaiye garajına da giremediği kaydedildi. Bu tip araçlara sadece 3 personel binebiliyor.









BETON KIRAMIYOR





Yine İstanbul'un sokak ve caddelerine uygun olmayan “Koca Yusuf” adı verilen ve adedi 1.1 milyon avro olan 13 adet itfaiye aracının da büyüklüğü nedeniyle faal olarak kullanılamadığı, geniş alanlarda orman yangını gibi olaylara müdahale edebildiği bildirildi.





Araçların kullanım amacının fabrika yangınlarında duvar yıkmak, enkazdan yük kaldırmak olmasına rağmen satın alındıktan sonra yapılan testlerde beton kıramadığı anlaşıldı.