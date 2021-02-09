"Milyonları aşılayacağız" diyordu, günde 11 bin kişiye kadar düştü

Türkiye'de 14 Ocak'ta başlanan yaygın Covid-19 aşılamasında aşılama hızı her geçen gün düşüyor. Uzmanlar, toplumsal bağışıklığı sağlamak için yaklaşık 65 milyon kişinin aşılanması gerektiğini ve bu aşılama hızıyla da bunun üç yıl süreceğini belirtiyor.





Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 14 Ocak’tan bu yana yaklaşık 2 milyon 700 bin kişi aşılanabildi.





Birgün Gazetesi'nden İsmail Arı'nın haberine göre sadece sağlıkçıların aşılandığı ilk günlerdeki hız giderek düşüyor. Ocak ayının ortalarında 200-300 bin kişiye Covid-19 aşısı yapılabilirken 5 Şubat Cuma günü yaklaşık 59 bin kişi aşılanabildi.





31 Ocak Pazar günü ise 25 binden fazla kişi aşılanırken geçtiğimiz pazar günü aşılananların sayısı 11 bin kişiye kadar geriledi.





GÜNDE EN AZ 500 BİN AŞILAMA







Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala da Birgün Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, aşılama hızındaki düşüşe dikkat çekti. Prof. Dr. Pala, “Bizim çok hızlı bir şekilde aşı çeşitliliğine erişip günde en az 500 bin ila 1 milyon arasında kişiyi aşılamamız gerekiyor. Bir an önce Sinovac dışındaki diğer aşıları sağlayıp ivedi olarak hızla aşı yapmamız lazım” dedi.





TAM KAPANMAYA İHTİYACIMIZ VAR





Sağlık Bakanlığı’nın bildirdiği ölüm sayılarına göre, 1999 Depremi’ndekinden daha fazla yurttaşın koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybettiği belirten Pala, “Salgın hâlâ kontrol altına alınabilmiş değil. Hâlâ kısa süreli tam kapanmaya hala ihtiyacımız var. Bizim pandemiden çıkış yolumuzun da aşı olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum” diye konuştu.





ASM’LERDE AŞILAMA AKSAYACAK DEMİŞTİK





Sağlık emekçilerinin kendi kurumlarında aşılandığı için sağlıkçıların hızla aşılanabildiğini vurgulayan Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Dr. Ali Karakoç ise şunları söyledi:





“Gelen 3 milyon doz aşı öncelikli olarak sağlıkçılara yapıldı. Daha sonra 85 yaş üstü yaşlılar evlerinde aşılandı ve 70 yaş üzerindeki yurttaşlar ise randevu alarak aşı yaptırmaya gitti. Biz aşılama sürecinin en başında, sağlık çalışanları zaten görev yaptıkları yerlerde, hastanelerde aşılanacağını için ‘Sağlıkçıların aşılanması çok hızlı olacak’ dedik. Ancak, aile sağlığı merkezlerinin (ASM) altyapısı aşılama için yeterli değil. ‘Buralarda hemşire yok, bekleme salonu yok ve aşılama aksayacak’ dedik. Sağlıkçılardan sonra aşılamanın daha yavaş olacağını ve daha da aksayacağını söyledik. Bu da sağlıkçılara yönelik şiddeti arttıracak.





DOĞU-BATI ARASINDA FARK VAR





Ankara’da nüfusun sadece yüzde 5’i aşılandı. Ağrı ve Siirt gibi illerde bu oran binde bire kadar düşüyor. Doğu illerinde çok sayıda sağlıkçı KHK ile ihraç edildi. Bu illerde sağlıkçı sayısı ve aile hekimliği sayısı da çok az. Doğu illeri ile Batı illeri arasında aşılama oranında 5-6 kat fark var.





İktidar sağlıkçıları hızla aşılayabildiği için buradan bir siyasi kazanç ve başarı hikayesi çıkarmaya çalıştıysa da aşılamada geldiğimiz noktada yine ortada. Avrupa ülkelerinden daha hızlı aşı yaptığımızı söylediler ama geçtiğimiz pazar günü sadece 11 bin kişi aşılanabildi. Toplumun 60 -65 milyonluk büyük bir kesiminin bir an önce aşılanması gerekiyor.”





İKİNCİ DOZLAR 11 ŞUBAT’TA YAPILACAK





Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde toplumsal bağışıklığın kazanılması için yürütülen aşılama kapsamında, 14 Ocak'ta aşının ilk dozu uygulanan sağlık çalışanlarına ikinci dozların 11 Şubat'ta yapılmaya başlanması planlanıyor.